Tudi vi lahko na Marsu pustite svoj pečat, Nasa še išče prostovoljce

Nasa ima že nekaj mesecev na voljo prijavo za vse ljudi na Zemlji, ki bi želeli biti del ekspedicije Mars 2020. Ta bo poslala rover na krater Jezero, ki je dobil ime po mestu iz Bosne in Hercegovine. Če se boste prijavili, obstaja zelo velika možnost, da bodo vaše ime poslali na rdeči planet.

Čeprav bo minilo še kar nekaj let, preden bodo Zemljani lahko pristali na Marsu, imate že nekaj mesecev možnost, da pošljete vsaj svoje ime in tako pustite pečat na drugem planetu. Na tej povezavi vpišete svoje ime, priimek in državo, iz katere prihajate in Nasa bo nato nekaj milijonov imen s posebnim elektronskim laserjem vgravirala na mikročip.Besede bodo manjše kot 0,1% širine človeškega lasu (75 nanometrov), tako da na en čip lahko vgravirajo približno milijon imen, pravijo na Nasi.

Vesoljska karta

Potem ko se prijavite, boste dobili posebno vesoljsko vozovnico in vesoljske točke, ki jih boste lahko zbirali tudi z naslednjimi poleti in podobnimi akcijami. Vsak, ki se prijavi, dobi približno 300 milijonov vesoljskih milj. Rok za oddajo prijave je do 30. septembra 2019.

Sicer ne gre za prvo takšno Nasino akcijo, pred leti so podobno idejo imeli za Mars InSight lander, ki je na rdečem planetu pristal novembra 2018 in na Mars poslali več kot dva milijona imen. Tokrat niso pričakovali takšnega navdušenja nad ljudmi, saj se je prijavilo več kot osem milijonov oseb, tako da bodo poslali dodatne čipe, razmišljajo pa tudi o digitalnih variantah shranjevanja imen. Da pa akcija še ni končana, kot so številni mislili, je Nasa ovrgla pred dnevi, ko je tvitnila, da akcija pošiljanja imen še vedno poteka.

Pristali na kraterju, ki je dobil ime po mestu v Bosni in Hercegovini Mars 2020 bo pristal na 45 kilometrov širokem kraterju Jezero, in sicer po zadnjih predvidevanjih bo to storil 18. februarja 2021, v vesolje pa ga bodo poslali julija 2020, točen datum je seveda odvisen od vremena. Nasin uslužbenec Thomas Zurbuchenje povedal, da je "Jezero idealna točka za pristanek, saj je krater geološko bogat, nekateri deli so starejši od 3,6 milijarde let, ki bi potencialno lahko odgovorili na vprašanja o nastanku planetov in Osončja. Pridobivanje informacij o geološki sestavi Marsa je ključno za misijo s človeško posadko."