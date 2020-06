TV-aplikacije VOYO za pametne televizorje

S tem je VOYO razširil nabor aplikacij za pametne televizorje na vse vodilne blagovne znamke pametnih televizorjev in set-up boxov. VOYO sicer najdete tudi pri LG z operacijskim sistemom Web OS, Samsung z operacijskim sistemom Tizen, Android TV (Sony, Bravia, Sharp, Philips, Toshiba), novo aplikacijo za Apple TV 4. in 5. generacije in Chromecast, ter na set-up boxih Telekoma Slovenije – NEO in Telemacha – EON.