Twitter bo dobil novo ime in logotip

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Lastnik družbenega omrežja Twitter Elon Musk in njegova nova glavna izvršna direktorica Linda Yaccarino sta v nedeljo napovedala preimenovanje omrežja v X, nov logotip, ki ne bo več temeljil na silhueti ptice, in preoblikovanje poslovnega modela. Omrežje se bo bolj osredotočilo na plačilne storitve in trženje.