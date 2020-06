Twitter: Kitajska komunistična stranka vodila več deset tisoč ponarejenih računov

Ponarejeni twitter računi, s katerimi je upravljala kitajska komunistična stranka so se osredotočali na proteste v Hong Kongu, omenjali pa so tudi pandemijo koronavirusa in Tajvan. Twitter zdaj dodaja tvite 23.750 računov v svoj arhiv informacijskih operacij, ki ga je ustanovil po poskusu ruske države, da bi platformo zlorabila za manipulacijo ameriških volitev leta 2016. Po navedbah družbe je kampanja potekala od začetka leta 2017, ko so skušali s pomočjo mreže, "vključene v številne manipulativne in usklajene dejavnosti" razširiti vpliv kitajske komunistične stranke v tujino. Omrežje je razkril avstralski inštitut za strateško politiko (ASPI), ki je dejal, da je bila propaganda osredotočena predvsem na spodkopavanje podpore hongkonškim protestnikom septembra lani. Redno se omenja tudi izgnani kitajski milijarder Guo Wengui, v manjši meri pa tudi pandemija koronavirusa in neodvisna država Tajvan, za katero Kitajska uveljavlja suverenost, piše Sky News .

Te teme so prednostne naloge kitajske komunistične stranke, tako namreč meni ASPI, saj naj bi zagotavljale "vpogled v to, kako kitajska stranka-država gleda na zunanje grožnje svoji politični moči". Račune so uporabili tudi za "odgovor ameriški vladi na domače proteste in državljanske nemire, da bi ustvarili dojemanje moralne enakovrednosti z zatiranjem protesta v Hongkongu", je opozorila miselna skupina, ki jo je financirala vlada.

"Čeprav kitajska komunistična stranka Kitajcem ne bo dovolila uporabe Twitterja, naša analiza kaže, da jo z veseljem uporablja za sejanje propagande in dezinformacij v mednarodnem prostoru," je dejal Fergus Hanson iz ASPI. "Vztrajne, prikrite in varljive vplivne operacije, kot je ta, dokazujejo, v kolikšni meri se bo partijska država usmerila v zunanje grožnje svoji politični moči. Tviterjeva pobuda, da bi te podatke dal na razpolago za vpogled, je velik korak v boju proti tej koroziji informacijskega okolja,"je dodal Hanson, ki vodi ASPI-jev mednarodni center za kibernetsko politiko.

Iz računov, ki so zdaj vsi blokirani, so tvitnili 348.608-krat, čeprav so nekateri imeli le malo sledilcev. Twitter je kampanjo pripisal kitajski komunistični stranki, ki je več kot 70 let vladala kitajski državi, in je stala za 200.000 računi, ki jih je družba lani avgusta že blokirala. Dejavnosti okoli covida-19 se je začela razvijati konec januarja, konec marca pa je porasla, je sporočil Twitter. Lažni računi širijo pripovedi, ki hvalijo odziv Kitajske na izbruh, hkrati pa so jih uporabili tudi za boj proti ZDA in demokratičnim aktivistom v Hong Kongu.

Twitter v svoj arhiv dodaja še 1.152 računov, ki so bili povezani z državno politično propagando znotraj Rusije, in 7.340 računov, ki so isto delali za predsednika Erdogana v Turčiji. Renee DiResta iz internetnega observatorija Stanford je pozdravila potezo Twitterja, da informacije objavi javno - nekaj, česar ne počne nobeno drugo družbeno omrežje. "Tvitterjeva transparentnost okrog odstranjevanja in njihove metode za zagotavljanje dostopa do podatkov za raziskovalce ponujajo model, ki bi ga morala uporabiti tudi druga podjetja. Skupne raziskave nam omogočajo, da se učimo iz preteklih operacij in ublažimo prihodnje maligne boje," je dejala DiResta.