Twitter profil najstnika, ki je sledil Muskovem zasebnemu letalu, suspendiran

Musk je sicer ameriškega najstnika v preteklem letu večkrat prosil, naj svoj uporabniški račun "zaradi varnosti" ukine. S tem razlogom mu je ponujal tudi 5000 dolarjev (približno 4700 evrov), kasneje je vložil tudi zahtevek za izbris profila. A s prevzemom podjetja lahko narekuje svoja pravila, kot kaže pa se je odločil, da bo za odstranitev računa poskrbel sam. Ob obisku ključnika se na zaslonu prikaže obvestilo, da je račun suspendiran.

Profil z imenom @ElonJet (Elonovo letalo) je ustanovil ameriški najstnik Jack Sweeney, na njem pa javnost redno obveščal kam potuje še nedavno najbogatejši Zemljam. Objave so bile avtomatizirane, študent pa je pojasnil, da njegov bot pri zbiranju podatkov ne uporablja nobenih zasebnih ali nedostopnih informacij o letalih, temveč javno dostopne podatke, ki jih je mogoče najti na internetu.

Elon Musk je v času obstoja profila sicer sprejel tudi več ukrepov, da bi bilo letalo čimbolj nesledljivo, a Jacka to ni ustavilo, spominja SkyNews. V objavah je delil informacije o kraju poleta in pristanka letala, trajanju leta in tudi emisijah CO2.

Jack že prej nekaj posumil

Deset mesecev po prvi Muskovi pritožbi pa je profil izginil. Že pred izbrisom pa je Jack posumil, da se nekaj dogaja. Jack je namreč pred kratkim svojim sledilcem dejal, da je nekdo namenoma omejuje dostopnost njegovih objav na časovnici, saj da se vedno manj pogosto prikazujejo njegovim sledilcem.