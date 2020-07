Združeni arabski emirati uspešno izstrelili Upanje proti Marsu

"To je prihodnost ZAE," je ob tem dejala Sarah al Amiri, namestnica vodje misije. Vlada ZAE pa je na Twitterju zapisala, da izstrelitev pošilja "sporočilo ponosa, upanja in miru arabski regiji, v kateri obnavljamo zlato dobo arabskih in islamskih odkritij". Odpravo na Mars mnogi razumejo kot privabiti in spodbuditi arabsko mladino v znanost in tehnologijo, sonda pa je le eden od projektov ZAE, s katerim naznanjajo odmik od odvisnosti države na nafte. "Edinstveno pri tej misiji je, da bo imela znanstvena skupnost po vsem svetu prvič celosten vpogled na atmosfero Marsa v različnih obdobjih dneva, v različnih sezonah," pa je po poročanju Guardiana dejal vodja misije Omran Šaraf. Pri gradnji vesoljnega plovila se je ZAE zanašal na znanje in sodelovanje z ameriškimi univerzami ter znanstveniki.

Sonda Upanje bo na rdeči planet prispela predvidoma februarja naslednje leto, s tem pa bodo Združeni arabski emirati proslavili 50 let združitve države.

V tem mesecu bosta proti Marsu poleteli tudi ameriška in kitajska sonda, vse tri odprave pa nameravajo izkoristiti obdobje, ko je Mars najbližje Zemlji. Nasin "Perseverance" oziroma Vztrajnost je Marsovskemu upanju ob izstrelitvi čestital:"Komaj čakam, da se ti pridružim na tem potovanju."