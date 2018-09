Visoka kazen za Uber, ker je poskušal prekriti hekerski napad

Uber bo moral na podlagi sodne poravnave plačati 126 milijonov evrov kazni zaradi prekrivanja hekerskega napada leta 2016. Hekerji so zlorabili podatke 57 milijonov strank in voznikov, ki so del Uberjeve platforme. Ameriško tehnološko podjetje je sicer hekerjem plačalo 85.000 evrov, da bi izbrisali zasebne podatke, ki so jih ukradli. Ti naj bi vključevali tudi 600.000 številk vozniških dovoljenj, elektronske naslove in telefonske številke.

Plačilo kazni je od Uberja zahtevala ameriška vlada in 50 ameriških zveznih držah, saj podjetje ni bilo sposobno razkriti podrobnosti o izgubi podatkov. Nekaj informacij so sicer izdali novembra 2017 in hkrati priznali, da bi morali biti bolj "odprti".

"Nič od tega se ne bi smelo zgoditi in za to ne bom iskal izgovorov," je povedal Uberjev šef Dara Khosrowshahi. Dva uradnika, ki sta bila zadolžena za varnost podatkov, je podjetje po razkritju afere tudi odpustilo.