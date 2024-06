Ugnali Evropo, na vrsti je svet: Mariborčani prvaki v robotskem nogometu

Slovenijo je predstavljalo šest ekip, ki so nastopale v kategoriji soccer in rescue , poleg TŠC Maribor še OŠ Komen z dvema ekipama, SERŠ s tremi ekipami in Gimnazija LAVA. Skupaj so Slovenci domov prinesli šest nagrad.

V kategoriji Soccer Lightweight tekmovalci sami načrtujejo, izdelajo in sprogramirajo dva robota, ki avtonomno igrata nogomet proti nasprotni ekipi robotov.

Kot so povedali na šoli, je njihova ekipa TSC Footbot tekmovala v kategoriji RCJ Soccer – Lightweight International. Na individualnih tekmah so vztrajno premagovali nasprotnike, nato pa so se v finalu "udarili" z nemško ekipo Bodensee – Giraffen. Vendar pa Mariborčanom niso bili kos niti Nemci. Mariborski dijaki so jih namreč ugnali z rezultatom 11 proti osem.

V individualnih tekmah so morali premagati sedem nasprotnikov. A uspehi so se kar vrstili. Mariborčani so se namreč preizkusili tudi v tekmovanju super ekip, kjer so z nemško in hrvaško ekipo znova zasedli prvo mesto, v tehniškem izzivu, kjer so morali predstaviti svoje robote, tehnične in programske rešitve, pa so prav tako pometli s konkurenco in zmagali.

"S tekmovanja se vračajo z vsemi možnimi osvojenimi priznanji," poudarja ravnatelj Aleš Smole. Pot njegovih dijakov pa s tem še ni zaključena. Že julija se bo ekipa namreč udeležila tudi svetovnega prvenstva, ki bo potekalo v Eindhovnu na Nizozemskem.