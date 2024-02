Ultra predelana hrana velika grožnja za naše zdravje

OGLAS

Svetovna poraba ultra predelane hrane, kot so beljakovinske ploščice, gazirane pijače, pripravljene jedi in hitra hrana, strmo narašča. Ultra predelana živila, vključno s pakiranimi pekovskimi izdelki in prigrizki, gaziranimi pijačami, sladkimi kosmiči ter že pripravljenimi jedmi, so podvržena številnim industrijskim procesom in pogosto vsebujejo barvila, emulgatorje, arome in druge dodatke. Ti izdelki imajo običajno veliko dodanega sladkorja, maščobe in soli, vendar imajo malo vitaminov in vlaknin.

Nezdrava hrana FOTO: Thinkstock icon-expand

V Združenem kraljestvu in ZDA je več kot polovica povprečne prehrane posameznikov sestavljena iz ultra predelane hrane. Za nekatere, zlasti mlajše, revnejše ali z zapostavljenih območij, takšna prehrana predstavlja kar 80 odstotkov hrane, ki jo zaužijejo, piše Guardian. Znanstveniki so naredili največji pregled tega področja doslej in ugotovitve so porazne. Dieta z visoko vsebnostjo ultra predelane hrane je lahko izjemno škodljiva za zdravje, je glavna ugotovitev. Pri pregledu so sodelovali strokovnjaki iz številnih vodilnih zdravstvenih ustanov na področju zdravja, vključno s šolo za javno zdravje Johns Hopkins Bloomberg v ZDA, Univerzo v Sydneyju in Univerzo Sorbonne v Franciji.

hitra prehrana FOTO: Thinkstock icon-expand