Znanost in tehnologija

'Umazana realnost': porabijo toliko elektrike kot 100.000 gospodinjstev

London, 27. 04. 2026 07.05 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Googlovi podatkovni centri - 9

Digitalna prihodnost naj bi bila čista. Brez dimnikov, brez hrupa, vidnih posledic. Vse naj bi obstajalo nekje v "oblaku". A resnica je precej bolj ... Umazana.

Ogromne hale strežnikov, kilometri kablov, hladilni sistemi in – predvsem – elektrarna na drugem koncu kabla. Ko pogledamo, od kod ta elektrika prihaja, postane jasno, da digitalna revolucija stoji na zelo stari energiji, opozarja DW.

Podatkovni centri danes porabijo ogromne količine elektrike. To niso več strežniške sobe v kleteh podjetij, ampak industrijski kompleksi, ki po porabi tekmujejo z mesti.

Po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA) globalni podatkovni centri že danes porabijo več sto teravatnih ur elektrike letno, rast pa je med najhitrejšimi v celotnem energetskem sistemu. V ZDA, kjer je teh centrov največ, predstavljajo že pomemben del rasti porabe elektrike.

Razlog je preprost - umetna inteligenca. Današnji AI podatkovni centri lahko porabijo toliko elektrike kot 100.000 gospodinjstev. Največji, ki so trenutno v gradnji, bodo potrebovali še več – tudi do dvajsetkrat več energije kot današnji standardi. In to ne občasno, ampak neprekinjeno.

Sonce pozimi
FOTO: Shutterstock

Tu se začne problem.  Obnovljivi viri energije – sonce in veter – so sicer vse pomembnejši, a imajo eno ključno omejitev: niso stalni. AI pa potrebuje stabilno, neprekinjeno oskrbo z elektriko, 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Ko sonce ne sije in veter ne piha, mora sistem reagirati takoj. In tu vstopijo fosilna goriva. Plin, premog, v nekaterih primerih tudi nafta. V ZDA to pomeni zelo konkreten energetski obrat.

Kot poroča Reuters, so lani v največjem ameriškem elektroenergetskem omrežju odložili ali preklicali zaprtje približno 60 odstotkov elektrarn na fosilna goriva. Razlog? Eksplozija povpraševanja po elektriki, ki jo poganjajo prav podatkovni centri.

Gre predvsem za objekte, ki jih vključijo v trenutkih, ko poraba elektrike nenadoma naraste. In prav to se dogaja z umetno inteligenco, saj poraba ni več predvidljiva.

"Potrebujemo vsak megavat energije, ki ga lahko dobimo," pravijo pri JPM Interconnection, ki pokriva 13 ameriških zveznih držav, vključno z Virginijo – svetovno prestolnico podatkovnih centrov.

Podjetja, ki so še pred nekaj leti obljubljala prehod na 100-odstotno obnovljivo energijo, danes prilagajajo strategije. Energetsko podjetje Dominion Energy, denimo, kljub zavezam o zelenem prehodu načrtuje dodatne investicije v plin in jedrsko energijo – preprosto zato, da lahko zagotovi stabilno dobavo elektrike.

Podobno v Nevadi, kjer opozarjajo, da bi podatkovni centri lahko ogrozili cilje o deležu obnovljivih virov. V Severni Karolini pa so celo priznali, da pot do popolne razogljičenosti do leta 2045 ni več realistična. 

Ker je, kot pravijo analitiki, stara in preverjena rešitev "najhitrejša, najcenejša in najlažja". Cene plina so relativno nizke, infrastruktura že obstaja, elektrarne se lahko hitro prilagajajo. In v trenutku, ko mora sistem reagirati v sekundah, idealistični cilji pogosto odpadejo.

Po podatkih IEA danes več kot 40 odstotkov elektrike za podatkovne centre v ZDA prihaja iz plina, približno 15 odstotkov pa iz premoga. Globalno naj bi fosilna goriva zagotavljala več kot 40 odstotkov dodatne energije, ki jo bodo podatkovni centri potrebovali vsaj do konca desetletja.

Požrešni podatkovni centri naj bi zdaj zavirali napredek v varstvu okolja.
FOTO: Bobo

Ob tem se odpira še eno vprašanje: politika. V času, ko umetna inteligenca postaja ključno geopolitično orodje, se energetske odločitve ne sprejemajo več samo na podlagi okolja, ampak tudi na podlagi moči.

V ZDA so se v zadnjih letih podnebne ambicije umaknile pragmatičnemu razmišljanju. Fosilna goriva dobivajo novo vlogo – ne kot relikt preteklosti, ampak kot orodje za tehnološko prevlado.

"Podnebne spremembe so kompromis, tako kot vse drugo," je dejal ameriški minister za energijo Chris Wright ob razpravi o prihodnosti energetike in umetne inteligence. Prevedeno: najprej zmaga v AI tekmi, potem okolje. A ceno tega ne plačujejo tehnološka podjetja, plačujejo jo uporabniki.

Rast podatkovnih centrov pomeni večje obremenitve elektroenergetskih omrežij, višje stroške infrastrukture in posledično višje cene elektrike. V nekaterih delih ZDA se že pojavljajo opozorila, da bodo gospodinjstva zaradi tega plačevala občutno več.

Ni presenetljivo, da se torej povečuje odpor. Raziskave kažejo, da večina prebivalcev ne želi podatkovnega centra v svoji bližini. Razlog ni samo okolje, ampak tudi strah pred višjimi računi za elektriko. V nekaterih primerih so lokalne skupnosti projekte že ustavile ali zamrznile.

Energetika
FOTO: Shutterstock

Globalno slika ni nič bolj enostavna. V Aziji, kjer se podatkovni centri širijo najhitreje, države stavijo na kombinacijo obnovljivih virov in fosilnih goriv. Na Kitajskem in v Indiji še vedno pomemben del energije prihaja iz premoga, hkrati pa pospešeno vlagajo v sonce in veter.

Evropa, ki želi voditi zeleni prehod, se sooča z drugačnim problemom: omejeno infrastrukturo in počasnejšo gradnjo. Tudi tu se zato vse pogosteje odpira razprava o jedrski energiji kot stabilnem viru.

Tehnološki giganti se izgovarjajo, da gradijo infrastrukturo prihodnosti. Številk se veselijo energetska podjetja, ki ponovno zaganjajo plinske in premogovne elektrarne. Regionalne oblasti trdijo, da privabljajo investicije in delovna mesta. 

A tudi tu je slika varljiva. Podatkovni centri ustvarjajo relativno malo delovnih mest glede na porabo energije, ki jo zahtevajo. Lokalne skupnosti pa nosijo breme – infrastrukturo, pritisk na okolje, višje stroške.

Na koncu, tako poznavalci, se bo tako treba odločiti, kakšno ceno so ljudje pripravljeni plačati za AI in ali je strošek upravičen. 

oblak ai vir energije premog

Robot postal tekmec: Ace preseneča športnike

bibaleze
Portal
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
zadovoljna
Portal
Zaradi starostne razlike je skušal prekiniti razmerje, nato pa ...
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
vizita
Portal
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Živilo, ki ga jemo vsak dan, a lahko upočasnjuje presnovo
Živilo, ki ga jemo vsak dan, a lahko upočasnjuje presnovo
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
cekin
Portal
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
moskisvet
Portal
Obline bivše odbojkarice navdušile internet: "obseden sem s tabo"
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
dominvrt
Portal
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
okusno
Portal
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
voyo
Portal
Kmetija
Hobit: Bitka petih vojska
Hobit: Bitka petih vojska
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
