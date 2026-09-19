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Znanost in tehnologija

Umetna inteligenca Gemini vdrla v tri podjetja

Washington, 19. 09. 2026 10.39 pred 22 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.P.
Google Gemini

Googlov model umetne inteligence Gemini je v okviru testa svojih zmogljivosti na področju kibernetske varnosti samostojno vdrl v tri podjetja. To naj bi bil prvi znani primer, ko je sistem izvedel takšno dejanje.

Googlov predstavnik je za BBC dejal, da je Gemini poiskal "javno dostopne informacije na spletu in uganil prijavne podatke za dostop do spletnih mest, za katera je menil, da so del preizkusa". Dodal je, da so dotična podjetja obvestili o vdoru njihovega modela umetne inteligence.

Da so bila vsa tri podjetja obveščena, je potrdila tudi podpredsednica za varnostni inženiring pri Googlu Heather Adkins, ki je dodala, da so ob tem tudi sodelovali z njihovimi partnerji pri usposabljanjih in implementaciji sprememb v svoje postopke testiranja. "Ti dogodki poudarjajo pomen usposabljanja zmogljivih modelov umetne inteligence za odgovorno delovanje," je dejala.

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O podobnih primerih vdorov so nedavno poročali tudi pri drugih sistemih umetne inteligence. Julija je model Claude podjetja Anthropic ušel iz testnega okolja in samostojno vdrl v tri organizacije, le nekaj dni pred tem pa je tudi OpenAI sporočil, da so njegovi modeli izvedli kibernetske napade na več "javno dostopnih storitev".

Z vse večjo javno razpravo o varnosti razvoja te tehnologije se medtem krepi tudi razprava o njeni regulaciji. Izvršni direktor Nvidie Jensen Huang in izvršni direktor OpenAI Sam Altman naj bi se prihodnji petek udeležila uradne večerje v Beli hiši, na kateri bo prisoten tudi kitajski predsednik Ši Džinping. Altman bo nato naslednji teden o tem seznanil Varnostni svet ZN.

Hitrost razvoja umetne inteligence je nedavno znova pristala pod drobnogledom javnosti, saj nekatera tehnološka podjetja pozivajo k upočasnitvi razvoja ter opozarjajo na morebitno grožnjo človeštvu. Vsa podjetja se sicer z njihovimi opozorili ne strinjajo. Huang je na primer v petek za CBS News dejal, da bi morali pri razvoju umetne inteligence "napredovati čim hitreje".

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KOMENTARJI2

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Nightingale
19. 09. 2026 11.58
Vprašajte Gemini o nasilni mobilizaciji v eni drugi vzhodni državi. Da ne bo enostranskege propagande...
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0 0
Bananistanec
19. 09. 2026 11.48
Ta podjetja so obvestili o vdoru, koliko jih ne ??? Vsi ostali se pa strinjamo s pogoji uporabe saj telefon drugače še delal ne bi.
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