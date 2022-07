Umetna inteligenca, ki je sposobna razmišljati in se učiti kot dojenček

Ena od zmožnosti otroškega uma je "intuitivna fizika" - znanje glede odnosa med različnimi predmeti, česar se priučimo v zgodnjem otroštvu. Kot piše The Guardian , ljudje na primer vemo, da bo žoga padla na tla, če bo na tla padla oseba, ki jo drži. Ni povsem jasno, kako otroški um pride do tega zavedanja, pravijo raziskovalci.

Raziskovalcem umetne inteligence je otroški um še posebej zanimiv, saj ne znajo povsem pojasniti, na kakšen način otroci dojamejo določena pravila ali kako se priučijo "zdravega razuma". Raziskovalci so zato prišli na idejo, da bi ustavili umetno inteligenco, ki bi posnemala sistem učenja otrok, češ da bi bilo morda bolje simulirati otroške možgane in jih učiti, namesto da bi v umetno inteligenco kopirali delovanje uma odrasle osebe.

Takšni koncepti so za sisteme umetne inteligence precej zahtevni, celo zelo napredni računalniki teh "pravil" niso sposobni dojeti na enak način kot na primer trimesečni otrok. Zdaj pa so znanstveniki vendarle ustvarili nov sistem, ki se lahko nauči vse vrste različnih fizikalnih konceptov.

Sistem globokega učenja so poimenovali PLATO. Usposabljali oz. učili so ga tako, da so pred njim prikazovali različne interakcije med predmeti: žoge so metali na tla, jih kotalili in odbijali eno od druge. Umetni inteligenci so nato predvajali posnetke, v katerih pravila fizike niso imela smisla. Ugotovili so, da je sistem ob prizorih izražal svojevrstno presenečenje, na enak način kot pravi dojenčki.

Pravila delovanja fizike se je sistem naučil v zgolj 28 urah gledanja videoposnetkov, poročajo avtorji. Svoje ugotovitve so podrobneje predstavili v dveh znanstvenih člankih in sicer: "Intuitivno učenje fizike v modelu globokega učenja, ki ga je navdihnila razvojna psihologija" in "Ali lahko računalnik razmišlja kot dojenček?", ki sta bila objavljena v znanstveni reviji Nature Human Behaviour.