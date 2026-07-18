Umetna inteligenca postaja geopolitično vprašanje. Kakšno moč ima EU?

Kot so ugotovili, ZDA ostajajo vodilne predvsem zaradi obsežnih vlaganj in dostopa do vrhunskih talentov. Ameriška strategija temelji na razvoju najzmogljivejših modelov umetne inteligence in največje računske infrastrukture.

V Boston Consulting Group so izvedli primerjavo ZDA, Kitajske in drugih vodilnih svetovnih akterjev na šestih ključnih področjih razvoja umetne inteligence: kapitalu, talentih, intelektualni lastnini, podatkih, energiji in računski zmogljivosti.

Od leta 2023 so ameriška podjetja v panogi zbrala približno 380 milijard dolarjev tveganega kapitala, največja tehnološka podjetja pa so samo leta 2024 v raziskave in razvoj vložila več kot 300 milijard dolarjev (262 milijard evrov). Kapitalske naložbe v infrastrukturo so leta 2025 presegle 400 milijard dolarjev (slabih 350 milijard evrov), letos pa naj bi dosegle že 800 milijard dolarjev (dobrih 699 milijard evrov).

Ameriški podatkovni centri danes razpolagajo z več kot 50 gigavatov zmogljivosti, precej več kot Kitajska (31 gigavatov) ali EU (12 gigavatov).

Kitajska je ubrala drugačno razvojno pot. Namesto tekmovanja v največjih investicijah želi postati vodilna država pri množični uporabi umetne inteligence. Njena strategija temelji na cenovno dostopnih modelih, hitrem uvajanju umetne inteligence v podjetja in javni sektor ter zmanjševanju odvisnosti od tujih tehnologij, so navedli v Boston Consulting Group.