Znanost in tehnologija

Umetna inteligenca 'razrešila' pravila antične družabne igre

Heerlen, 02. 04. 2026 17.13 pred 26 dnevi 2 min branja 8

Avtor:
Ti.Š.
Glede na starost kamna (med 1500 in 1700 leti) znanstveniki zdaj domnevajo, da so se strateške igre na ploščah pojavile več stoletij prej kot so sprva mislili.

Porisana plošča iz apnenca, ki so jo pred več kot stoletjem našli na Nizozemskem, je leta begala zgodovinarje. Domnevali so sicer, da gre za nekakšno antično družabno igro, za katero pa se jim niti sanjalo ni, kako bi se naj igrala. Pravila jim je zdaj 'razodela' kar umetna inteligenca.

Strokovnjake je leta begal porisan večji kamen, plošča iz apnenca, ki so jo pred več kot sto leti našli v nizozemskem mestu Heerlen. Na njej je več ravnih črt, za katere pa raziskovalci niso bili povsem prepričani, kaj naj bi predstavljale. Na pomoč jim je nedavno priskočila umetna inteligenca – kamnita plošča naj bi bila del družabne igre za dva, ki so jo igrali pred približno 1600 leti, poročajo tuji mediji.

Glede na starost kamna (med 1500 in 1700 leti) znanstveniki zdaj domnevajo, da so se strateške igre na ploščah pojavile več stoletij prej kot so sprva mislili.
FOTO: Profimedia

Apnenčasta plošča meri 21 krat 14,5 centimetra in so jo konec 19. ali v začetku 20. stoletja našli v nizozemskem mestu Heerlen, ki je bilo v rimskih časih pomembno naselje, imenovano Coriovallum. V ploščo je vklesan pravokotnik s štirimi diagonalnimi in eno ravno črto.

Nanjo je leta 2020 v lokalnem muzeju naletel arheolog Walter Crist. Skrivnostni kamen ga je takoj očaral. "Videz in obraba sta močno nakazovala, da gre za družabno igro. Vendar pa vzorca pri drugih starodavnih igrah, ki jih poznam, nisem prepoznal," je pojasnil.

Ploščo si je podrobneje ogledal pod mikroskopom, nato pa v raziskovanje pritegnil ekipo strokovnjakov, ki je izdelala zelo podroben trodimenzionalen 'sken' kamnine. "Skeniranje naredi sledi na kamnu veliko bolj jasne," je razložil Crist. "Nekatere od teh so delček milimatera globlje od drugih, kar pomeni, da so bile uporabljene intenzivneje." "Vidimo tudi, da so robovi kamna lepo obdelani, kar kaže na to, da gre za končni izdelek in ne za kamen, ki ga je treba še dodatno obdelati," dodaja.

A ker so raziskovalci glede 'pravil' družabne igre še vedno tavali v temi, so se za pomoč obrnili na umetno inteligenco. Ta je igro poskusila prepoznati na podlagi črt in pravil drugih znanih družabnih iger iz tistega časa.

Ugotovili so, da najverjetneje gre za strateško igro, pri kateri je cilj nasprotniku preprečiti premikanje po plošči – kot sta denimo dama in mlin. Doslej je sicer veljalo prepričanje, da so se te vrste družabnih iger prvič pojavile v srednjem veku.

Znanstveniki menijo, da so s pomočjo umetne inteligence končno uspeli razvozlati pravila starodavne družabne igre.
FOTO: Profimedia

Ekipa upa, da bo nov pristop znanstvenikom pomagal tudi v prihodnje in bodo s pomočjo umetne inteligence tako lahko razvozlali še več pravil starodavnih iger. "Ta raziskava arheologom namreč zagotavlja dodatna orodja za prepoznavanje iger iz starodavnih kultur," zaključuje Crist.

družabna igra umetna inteligenca kamnita plošča
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Nightingale
02. 04. 2026 19.34
Hvala, ker lahko komentiram...
4krogci
02. 04. 2026 18.58
Ce verjamete ja! A ta ista AI obravnava rdeco musnico za uzitno 🤣🤣
Kimberley Echo
02. 04. 2026 21.16
Saj rdeča mušnica je užitna, treba jo je samo znati pripraviti.
Lens
02. 04. 2026 18.25
Škoda, da še nam niso razložili npr. koliko figur ima vsak igralec, dovoljene poteze itd..
Kimberley Echo
02. 04. 2026 18.22
Starodavne igre so v trenutnem času zelo pomembne, a ne. A se ne-bi morda lotili igre preživetja kako rešiti Evropo pomanjkanja energentov?
First Last
02. 04. 2026 18.30
Svet je vecji kot si mislis, veliko frakcij, raziskovalcev, zgodovinarjev, znanstvenih usmeritev, clovestvo ima sirok spekter zanimanj. Ni vse ena organizacija, vtis kot ti ga je morda prevec casa prezetega po portalih dalo.
Bananistanec
02. 04. 2026 19.30
Starodavni vladarji so se veliko bolje ukvarjali kako bo njihovo ljudstvo preživelo od današnjih modernih
Komentatorskijunky
02. 04. 2026 17.54
AI rule
