Umetna inteligenca 'razrešila' pravila antične družabne igre

Strokovnjake je leta begal porisan večji kamen, plošča iz apnenca, ki so jo pred več kot sto leti našli v nizozemskem mestu Heerlen. Na njej je več ravnih črt, za katere pa raziskovalci niso bili povsem prepričani, kaj naj bi predstavljale. Na pomoč jim je nedavno priskočila umetna inteligenca – kamnita plošča naj bi bila del družabne igre za dva, ki so jo igrali pred približno 1600 leti, poročajo tuji mediji.

Glede na starost kamna (med 1500 in 1700 leti) znanstveniki zdaj domnevajo, da so se strateške igre na ploščah pojavile več stoletij prej kot so sprva mislili.

Apnenčasta plošča meri 21 krat 14,5 centimetra in so jo konec 19. ali v začetku 20. stoletja našli v nizozemskem mestu Heerlen, ki je bilo v rimskih časih pomembno naselje, imenovano Coriovallum. V ploščo je vklesan pravokotnik s štirimi diagonalnimi in eno ravno črto.

Nanjo je leta 2020 v lokalnem muzeju naletel arheolog Walter Crist. Skrivnostni kamen ga je takoj očaral. "Videz in obraba sta močno nakazovala, da gre za družabno igro. Vendar pa vzorca pri drugih starodavnih igrah, ki jih poznam, nisem prepoznal," je pojasnil.

Ploščo si je podrobneje ogledal pod mikroskopom, nato pa v raziskovanje pritegnil ekipo strokovnjakov, ki je izdelala zelo podroben trodimenzionalen 'sken' kamnine. "Skeniranje naredi sledi na kamnu veliko bolj jasne," je razložil Crist. "Nekatere od teh so delček milimatera globlje od drugih, kar pomeni, da so bile uporabljene intenzivneje." "Vidimo tudi, da so robovi kamna lepo obdelani, kar kaže na to, da gre za končni izdelek in ne za kamen, ki ga je treba še dodatno obdelati," dodaja.

A ker so raziskovalci glede 'pravil' družabne igre še vedno tavali v temi, so se za pomoč obrnili na umetno inteligenco. Ta je igro poskusila prepoznati na podlagi črt in pravil drugih znanih družabnih iger iz tistega časa.

Ugotovili so, da najverjetneje gre za strateško igro, pri kateri je cilj nasprotniku preprečiti premikanje po plošči – kot sta denimo dama in mlin. Doslej je sicer veljalo prepričanje, da so se te vrste družabnih iger prvič pojavile v srednjem veku.