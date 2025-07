Umetna oploditev z uporabo DNK treh oseb: rojenih osem zdravih otrok

A novice se niso razveselili zgolj novopečeni starši, temveč tudi zdravniki po vsem svetu, ki so dolgo pričakovali informacije o poteku takšne umetne oploditve. Združeno kraljestvo je namreč že leta 2015 s spremembo zakonodaje omogočilo začetek tovrstnih postopkov. Prvo licenco so nato leta 2017 podelili kliniki na Univerzi v Newcastlu, kjer so zdravniki pionirsko uveljavili tehniko umetne oploditve z uporabo DNK treh oseb.

Po izvedbi prelomnega postopka v medicini, pri katerem zdravniki umetno oploditev izvedejo z uporabo treh različnih DNK, se je v Veliki Britaniji rodilo osem zdravih otrok. Rojstva dojenčkov se je po poročanju Guardiana razveselilo sedem mam, med novorojenčki pa so sicer štiri deklice in štirje dečki. Ena mamica je rodila dvojčka.

Prvi simptomi mitohondrijske bolezni se običajno pojavijo v zgodnjem otroštvu, ko začnejo odpovedovati pomembni organi, kot so možgani, srce in mišice. Mnogi prizadeti otroci kažejo zamudo v razvoju, potrebujejo invalidske vozičke, velikokrat pa tudi umrejo v mladih letih. Prizadet je približno eden od 5000 novorojenčkov.

Gre za tehniko, s katero so želeli preprečiti razvoj mitohondrijskih bolezni pri otrocih, ki se lahko dedujejo po materi otroka ali pa nastanejo iz nekodirajoče DNK. Za te bolezni ni zdravil, vseeno pa obstajajo različna zdravljenja, ki pomagajo pri simptomih in upočasnjujejo bolezen. Mednje sodijo tudi sindrom Kearns-Sayre, Leighov sindrom in Pearsonov sindrom.

Vse matere, ki so bile vključene v ta prelomen postopek v medicini, so imele visoko tveganje za prenos življenjsko nevarnih bolezni na svoje dojenčke, a preiskave so pokazale, da so bili njihovi otroci ob rojstvu zdravi. Genetski testi so pokazali, da dojenčki niso imeli oz. da so imeli nizko raven mutiranih mitohondrijev. Čeprav velja, da so ravni prenizke, da bi povzročile bolezen, to kaže, da bi postopek še lahko izboljšali.

Pri enem od otrok so sicer ugotovili okužbo sečil, ki so jo zdravili v bolnišnici, pri še enem pa so opazili trzanje mišic, ki pa je izginilo samo od sebe. Še eden od otrok je imel visoko raven maščob v krvi in motnjo srčnega ritma, ki so jo prav tako zdravili v bolnišnici. Domnevajo, da je slednje povezano z zdravstveno težavo med nosečnostjo matere.

"Vsi otroci so zdravi in še naprej dosegajo svoje razvojne mejnike," je dejal Bobby McFarland, direktor visoko specializirane službe NHS za redke mitohondrijske motnje v bolnišnicah Newcastle NHS Foundation Trust. Pet otrok je mlajših od enega leta, dva sta stara med enim in dvema letoma, tretji otrok pa je starejši.

Profesor Doug Turnbull, del ekipe, ki je več kot dve desetletji razvijala postopek, je dejal, da so zdravi porodi razveselili tako raziskovalce kot prizadete družine. "Rezultati so prinesli veliko olajšanje," je dejal.

Mati ene od deklic je dejala, da sta si s partnerjem vedno želela, da bi otroku omogočila zdrav začetek življenja: "Po letih negotovosti nama je to zdravljenje najprej dalo upanje, nato pa nama je dalo našega otroka. Za to sva resnično hvaležna. Znanost je dala priložnost."