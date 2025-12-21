Naslovnica
Znanost in tehnologija

Umetno inteligenco uporablja tretjina Evropejcev, v Sloveniji nad povprečjem

Luxemburg, 21. 12. 2025 09.06 pred 47 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Ne.M. STA
Umetna inteligenca in deepfake

Orodja umetne inteligence je letos uporabljalo skoraj 33 odstotkov prebivalcev EU. Od tega jih je četrtina ta orodja uporabljala za osebne namene, 15 odstotkov za delo in slaba desetina za formalno izobraževanje. V Sloveniji je orodja umetne inteligence uporabljalo dobrih 37 odstotkov ljudi, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat.

Največ, 25,1 odstotka prebivalcev EU, je orodja umetne inteligence uporabljalo za osebne namene. Tudi v Sloveniji prevladuje ta uporaba.
Največ, 25,1 odstotka prebivalcev EU, je orodja umetne inteligence uporabljalo za osebne namene. Tudi v Sloveniji prevladuje ta uporaba.
FOTO: Shutterstock

Delež prebivalcev EU, starih med 16 in 74 let, ki so v zadnjih treh mesecih uporabljali orodja umetne inteligence, je znašal 32,7 odstotka.

Uporaba tovrstnih orodij je bila najbolj razširjena na Danskem, kjer je delež znašal 48,4 odstotka. Sledili sta Estonija in Malta s 46,6- in 46,5-odstotnima deležema, so pred dnevi sporočili iz Eurostata.

Najmanj v Romuniji, sledita Italija in Bolgarija, v Sloveniji nad povprečjem

Na drugi strani so orodja umetne inteligence najmanj uporabljali v Romuniji, kjer so statistiki zabeležili 17,8-odstotni delež. Sledili sta Italija in Bolgarija, kjer je ta orodja uporabljalo 19,9 oz. 22,5 odstotka prebivalcev.

Uporaba orodij umetne inteligence v Sloveniji je bila nad povprečjem EU. V zadnjih treh mesecih je ta orodja uporabljalo 37,6 odstotka Slovencev.

Največ za osebne namene, tudi v Sloveniji

Največ, 25,1 odstotka prebivalcev EU, je orodja umetne inteligence uporabljalo za osebne namene. Za delo jih je ta orodja uporabljalo 15,1 odstotka, za formalno izobraževanje pa 9,4 odstotka.

Tudi v Sloveniji je prevladovala uporaba orodij umetne inteligence za osebne namene, delež je bil pri 31,2 odstotka. Uporaba teh orodij za delo in formalno izobraževanje je bila na ravni EU, v prvem primeru je delež znašal 15,2 odstotka, v drugem pa 9,2 odstotka, je razvidno iz podatkov Eurostata.

Professor
21. 12. 2025 09.59
Tisti, ki nimajo naravne, uporabljajo umetno inteligenco.
waga7
21. 12. 2025 09.58
AI mi je postavila diagnozo, kasneje potrjeno s strani specialista
gr rg
21. 12. 2025 09.35
Verjetno je obratno, da UI upravlja z ljudmi, samo se tega ne zavedamo.
Jgolez
21. 12. 2025 09.22
Upam da se vsi skupaj zavedate da je to začetek konca, in ne tehnološka revolucija...
