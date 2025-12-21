Umetno inteligenco uporablja tretjina Evropejcev, v Sloveniji nad povprečjem

Največ, 25,1 odstotka prebivalcev EU, je orodja umetne inteligence uporabljalo za osebne namene. Tudi v Sloveniji prevladuje ta uporaba. FOTO: Shutterstock

Delež prebivalcev EU, starih med 16 in 74 let, ki so v zadnjih treh mesecih uporabljali orodja umetne inteligence, je znašal 32,7 odstotka. Uporaba tovrstnih orodij je bila najbolj razširjena na Danskem, kjer je delež znašal 48,4 odstotka. Sledili sta Estonija in Malta s 46,6- in 46,5-odstotnima deležema, so pred dnevi sporočili iz Eurostata.

Najmanj v Romuniji, sledita Italija in Bolgarija, v Sloveniji nad povprečjem

Na drugi strani so orodja umetne inteligence najmanj uporabljali v Romuniji, kjer so statistiki zabeležili 17,8-odstotni delež. Sledili sta Italija in Bolgarija, kjer je ta orodja uporabljalo 19,9 oz. 22,5 odstotka prebivalcev. Uporaba orodij umetne inteligence v Sloveniji je bila nad povprečjem EU. V zadnjih treh mesecih je ta orodja uporabljalo 37,6 odstotka Slovencev.

Največ za osebne namene, tudi v Sloveniji