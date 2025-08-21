Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija

Umetno inteligenco uporabljajo skoraj vsi najstniki

Ljubljana, 21. 08. 2025 14.14 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
30

Anketa Safe.si razkriva, da je orodja generativne umetne inteligence že uporabilo 88 odstotkov vprašanih osnovnošolcev in 92 odstotkov srednješolcev. Med orodji, ki jih najpogosteje uporabljajo, prevladujeta ChatGPT in MyAI. Je bilo pa več mladih že žrtev nasilja, izvedenega s pomočjo UI, so razkrili v sporočilu za javnost.

Najstnica s pametnim telefonom
Najstnica s pametnim telefonom FOTO: Shutterstock

Anonimno spletno anketo, ki so jo izvedli na nacionalni točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, je izpolnilo 594 osnovnošolcev, starih med 12 in 15 let, in 632 srednješolcev, starih med 15 in 19 let. Anketiranje je potekalo od februarja, ko so zaznamovali dan varne rabe interneta, do aprila, rezultate pa so medijem posredovali danes.

Srednješolci so po izsledkih raziskave intenzivnejši uporabniki orodij UI, saj jih polovica po teh orodjih posega nekajkrat na teden ali vsak dan, medtem ko je takih osnovnošolcev polovica.

Vprašani uporabniki orodja UI najpogosteje uporabljajo za pomoč pri šolskem delu. Takih je 75 odstotkov osnovnošolcev in kar 89 odstotkov srednješolcev. Poleg šolskih obveznosti uporabljajo orodja tudi za preganjanje dolgčasa in zabavo. Ta dva namena sta bolj pogosta pri osnovnošolcih kot srednješolcih, so ugotovili v anketi, kar pojasni tudi dejstvo, da 16 odstotkov osnovnošolcev UI uporablja več kot eno uro na dan, takih srednješolcev pa je med vprašanimi trikrat manj, so zapisali na Safe.si.

Mladi do generiranih rezultatov UI pogosto zelo nekritični

Med vprašanimi mladostniki je bilo v vsaki od skupin približno 15 odstotkov mladih, ki so že bili žrtev nasilja, izvedenega s pomočjo UI. Najpogostejši obliki spletnega nasilja sta bili ustvarjanje lažnih posnetkov s podobo žrtve in izdelava lažnega profila, nekaj vprašanih je bilo tudi žrtev generiranja posnetkov golih teles z njihovim obrazom. Med anketiranimi je bilo tudi osem odstotkov osnovnošolcev in pet odstotkov srednješolcev, ki so orodja UI že kdaj uporabili z namenom škodovanja drugim, so razkrili na Safe.si.

Anketa je odkrila, da so mladi do rezultatov, ki jim jih ponudijo orodja UI, pogosto zelo nekritični. Večini anketiranih v obeh skupinah se zdi, da jim UI ponudi natančne odgovore. Pri tem nekoliko prevladujejo srednješolci, med katerimi jih je 52 odstotkov ocenilo, da jim je orodje vedno ustvarilo uporabne rezultate.

Preberi še Slovenci s tehnologijo, ki razume človeški glas, prehiteli Google

Mlade najbolj skrbijo zaščita njihove zasebnosti na podlagi podatkov, ki jih vnesejo v orodja, da se bomo ljudje preveč zanašali na umetno inteligenco, čutijo pa tudi strah, da bo zavladala ljudem in svetu, ter da bo umetna inteligenca nadomestila ljudi na različnih delovnih mestih. Morebitno goljufanje v šoli z umetno inteligenco pa jih najmanj skrbi.

Na Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, opozarjajo, da je mlade nujno ozaveščati o možnih tveganjih in jih učiti, kako ta orodja varno in odgovorno uporabljati. Prav tako je pomembno, da se naučijo kritično presojati rezultate, ki jih umetna inteligenca generira, so dodali v sporočilu.

umetna inteligenca UI mladi najstniki
Naslednji članek

Ši in Modi: Zmaj in slon se morata združiti. Putin na rdeči preprogi

Naslednji članek

Svetovne igre humanoidnih robotov: 'Kmalu bodo na isti ravni kot ljudje'

SORODNI ČLANKI

Nič več trkanja po lupini, sladke lubenice zazna umetna inteligenca

40 delovnih mest, ki jih najbolj ogroža umetna inteligenca

Slovenci s tehnologijo, ki razume človeški glas, prehiteli Google

Slovenija pri umetni inteligenci zaostaja na vseh področjih

KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
WolfeWoof
29. 08. 2025 17.33
Sami obsedenci AI vam je skurla pamet. Sploh to ni nč res. Natrošeno z neumno AI. Ne verjemte temu.
ODGOVORI
0 0
Najpametnejši
22. 08. 2025 10.16
Me zanima ali jih o uporabi AI kaj učijo v osnovni ali srednji šoli? Ker naš učni program ali sistem v šolah je marsikje dober bolj za bivšo Jugo, po mojem mnenju.
ODGOVORI
0 0
ajdanakolesu
22. 08. 2025 08.13
in tako jim počasi umirajo možgani, kreativnost, ustvarjalnost, empatija.
ODGOVORI
0 0
Ročak
21. 08. 2025 15.42
-1
Z UI sem skušal prebarvati dnevno sobo, ni šlo, potem mi je UI predlagal tistih nekaj mojstrov, ki še pleskajo. Na vrsti bi bil enkrat novembra. Čez kako leto verjetno ne bo nikogar več, ki bi bil voljan ali znal pleskati za normalno ceno. UI tu ne bo nikomur pomagal.
ODGOVORI
0 1
progresivnidaveknastanovanja
21. 08. 2025 18.53
-1
Ui ti bo do potankosti dala navodila kako naredis sam : )
ODGOVORI
0 1
WolfeWoof
29. 08. 2025 20.31
Bo narobe povedala pa še 3 ure ti bo zafurala tako stvar pa še napačna navodila za povrh sam "oh ne AI ma vedno prou" nimate pojma.
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
21. 08. 2025 15.34
Umetno Inteligenco uporabljajo vsi, ki uporabljajo pametne telefone, praktično neizogibno, saj jo številne aplikacije uporabljajo med rednim delovanjem, pa tudi spletne strani, kot je recimo Google... Res je, da obstajajo tudi neposredne aplikacije z več možnostmi.
ODGOVORI
0 0
flojdi
21. 08. 2025 15.30
-1
Umetna intilIgenca ni to.je samo zbranost" tipkanja".tako pametnega kot neUmnega.?? Zakaj ta Stvar" ne zna povedat kako razgradit plastike..ali iznicit raznoraznih Odpadkov
ODGOVORI
0 1
HumanNOTsheep
21. 08. 2025 15.36
Probaj deepseek ... boš presenečen
ODGOVORI
0 0
1butnskala
21. 08. 2025 15.30
+1
bla bla
ODGOVORI
1 0
Rdečimesečnik
21. 08. 2025 15.30
Svoje nemorejo
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
21. 08. 2025 15.28
+1
Jaja, kot "skoraj vsi" podpiramo Usrajino.
ODGOVORI
2 1
flojdi
21. 08. 2025 15.25
+0
..pr skor 70ih ne uporabljam te umetnosti.in je dosmrtno ne bom pika
ODGOVORI
1 1
HumanNOTsheep
21. 08. 2025 15.39
+0
Pa saj niti ne veste kako ... Čas je da se dinozavri zavedate da nismo več v kameni dobi da so časi drugačni ... se je potrebno prilagajat še posebaj ko bo prihodnost zahtevala znanje uporabe AI orodij . Računalnika ste se tudi otepali predvidevam sedaj ga pa imate v roki in pišete komentarje ..
ODGOVORI
1 1
progresivnidaveknastanovanja
21. 08. 2025 18.58
-1
V srednjem veku so tud knjig zazigal, niso hoteli znanja : ). Ui bodo vsi uporabljali v zelo kratkem casu, neprimerno bolj ucinkovita in hitreje prides do zadetka kot z iskanjem na spletu. Da ne omenjam dostopa do strokovnega znanja in literature.
ODGOVORI
0 1
WolfeWoof
29. 08. 2025 20.30
Maste prou. Nobedn ne rabi tega. To bo propadlo tako kot nftji tut
ODGOVORI
0 0
yoda99
21. 08. 2025 15.14
+1
Neverjetno, res…
ODGOVORI
1 0
tech
21. 08. 2025 15.12
+0
V kolikor bo ves svet uporabljal AI, jo bomo morali tudi mi, ker drugače gospodarstvo ne bo imeli šanse v globalni tekmi. Tako kot je nuja v robotizaciji in avtomatizaciji proizvodnje.
ODGOVORI
2 2
flojdi
21. 08. 2025 15.26
+0
Vi.
ODGOVORI
1 1
galeon
21. 08. 2025 15.02
+7
In se tem se je za hvalit. Že tako so vsi poneumljeni, zdaj bodo pa še bol.
ODGOVORI
7 0
Blue Dream
21. 08. 2025 15.00
+4
Najbolje je uporabljati opazovanje narave aka mega inteligence s 5 miljadami let izkušenj
ODGOVORI
4 0
patroljub
21. 08. 2025 14.59
+3
Žalostno, že zadnje generacije so nesamostojne, tole je samo naslednji korak v propad človeka, kot bitja, ki se uči iz svojih izkušenj in jih zna kasneje tudi uporabiti. Nadzor nad plebstvom dobiva razsežnosti, ki se jih niti ne zavedamo, tako hitro gre to in še dobiva pospešek.
ODGOVORI
3 0
wsharky
21. 08. 2025 14.55
+5
če nimajo svoje inteligence, bo pa umetna prav prišla
ODGOVORI
5 0
Ici
21. 08. 2025 14.55
+3
Uporaba umetne inteligence bo na daljši čas uničila družbo, ker se bo še dodatno zmanjšalo število delavanih mest in socialna interakcija se bo zmanjšala na minimum. Vsa ta tehnologija ubija naravno bistvo človeka (potreba po varnosti, druženju, sprejetosti, ljubezni, znanju, napredku, družini...).
ODGOVORI
4 1
Žrtev
21. 08. 2025 14.41
+1
Če ti ni nekaj naravno dano, se lahko tudi z umetnim zadovoljimo
ODGOVORI
1 0
Pikaponca
21. 08. 2025 14.32
+2
Problem inteligence je, da je konstanta, samo ljudi je čedalje VEČ.
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189