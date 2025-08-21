Umetno inteligenco uporabljajo skoraj vsi najstniki

Anonimno spletno anketo, ki so jo izvedli na nacionalni točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, je izpolnilo 594 osnovnošolcev, starih med 12 in 15 let, in 632 srednješolcev, starih med 15 in 19 let. Anketiranje je potekalo od februarja, ko so zaznamovali dan varne rabe interneta, do aprila, rezultate pa so medijem posredovali danes.
Srednješolci so po izsledkih raziskave intenzivnejši uporabniki orodij UI, saj jih polovica po teh orodjih posega nekajkrat na teden ali vsak dan, medtem ko je takih osnovnošolcev polovica.
Vprašani uporabniki orodja UI najpogosteje uporabljajo za pomoč pri šolskem delu. Takih je 75 odstotkov osnovnošolcev in kar 89 odstotkov srednješolcev. Poleg šolskih obveznosti uporabljajo orodja tudi za preganjanje dolgčasa in zabavo. Ta dva namena sta bolj pogosta pri osnovnošolcih kot srednješolcih, so ugotovili v anketi, kar pojasni tudi dejstvo, da 16 odstotkov osnovnošolcev UI uporablja več kot eno uro na dan, takih srednješolcev pa je med vprašanimi trikrat manj, so zapisali na Safe.si.
Mladi do generiranih rezultatov UI pogosto zelo nekritični
Med vprašanimi mladostniki je bilo v vsaki od skupin približno 15 odstotkov mladih, ki so že bili žrtev nasilja, izvedenega s pomočjo UI. Najpogostejši obliki spletnega nasilja sta bili ustvarjanje lažnih posnetkov s podobo žrtve in izdelava lažnega profila, nekaj vprašanih je bilo tudi žrtev generiranja posnetkov golih teles z njihovim obrazom. Med anketiranimi je bilo tudi osem odstotkov osnovnošolcev in pet odstotkov srednješolcev, ki so orodja UI že kdaj uporabili z namenom škodovanja drugim, so razkrili na Safe.si.
Anketa je odkrila, da so mladi do rezultatov, ki jim jih ponudijo orodja UI, pogosto zelo nekritični. Večini anketiranih v obeh skupinah se zdi, da jim UI ponudi natančne odgovore. Pri tem nekoliko prevladujejo srednješolci, med katerimi jih je 52 odstotkov ocenilo, da jim je orodje vedno ustvarilo uporabne rezultate.
Mlade najbolj skrbijo zaščita njihove zasebnosti na podlagi podatkov, ki jih vnesejo v orodja, da se bomo ljudje preveč zanašali na umetno inteligenco, čutijo pa tudi strah, da bo zavladala ljudem in svetu, ter da bo umetna inteligenca nadomestila ljudi na različnih delovnih mestih. Morebitno goljufanje v šoli z umetno inteligenco pa jih najmanj skrbi.
Na Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, opozarjajo, da je mlade nujno ozaveščati o možnih tveganjih in jih učiti, kako ta orodja varno in odgovorno uporabljati. Prav tako je pomembno, da se naučijo kritično presojati rezultate, ki jih umetna inteligenca generira, so dodali v sporočilu.
