Umetno inteligenco uporabljajo skoraj vsi najstniki

Anonimno spletno anketo, ki so jo izvedli na nacionalni točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, je izpolnilo 594 osnovnošolcev, starih med 12 in 15 let, in 632 srednješolcev, starih med 15 in 19 let. Anketiranje je potekalo od februarja, ko so zaznamovali dan varne rabe interneta, do aprila, rezultate pa so medijem posredovali danes.

Srednješolci so po izsledkih raziskave intenzivnejši uporabniki orodij UI, saj jih polovica po teh orodjih posega nekajkrat na teden ali vsak dan, medtem ko je takih osnovnošolcev polovica.

Vprašani uporabniki orodja UI najpogosteje uporabljajo za pomoč pri šolskem delu. Takih je 75 odstotkov osnovnošolcev in kar 89 odstotkov srednješolcev. Poleg šolskih obveznosti uporabljajo orodja tudi za preganjanje dolgčasa in zabavo. Ta dva namena sta bolj pogosta pri osnovnošolcih kot srednješolcih, so ugotovili v anketi, kar pojasni tudi dejstvo, da 16 odstotkov osnovnošolcev UI uporablja več kot eno uro na dan, takih srednješolcev pa je med vprašanimi trikrat manj, so zapisali na Safe.si.