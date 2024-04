Umetno sonce najdlje doslej 'gorelo' nad 100 milijonov stopinj Celzija

V fuzijskem reaktorju v Južni Koreji je znanstvenikom uspel pomemben preboj. V tokamaku KSTAR, enem izmed 'umetnih sonc' na Zemlji, jim je med decembrom 2023 in februarjem 2024 48 sekund uspelo vzdrževati plazmo pri temperaturah 100 milijonov stopinj Celzija. S tem so presegli prejšnji rekord 30 sekund, ki je bil postavljen leta 2021.

OGLAS

Znanstveniki s korejskega inštituta za fuzijsko energijo so sporočili, da jim je uspel nov preboj na področju fuzije. Kot poroča CNN, jim je uspelo podaljšati čas vzdrževanja plazme pri temperaturi nad 100 milijonov stopinj Celzija. Rekord jim je, kot so pojasnili, uspelo podaljšati z uporabo volframa namesto ogljika v t. i. odvodnikih, ki odvajajo toploto, ki nastane pri fuzijski reakciji.

Fuzijski reaktor FOTO: Profimedia icon-expand

Plazma z visoko temperaturo in visoko gostoto, v kateri lahko reakcije potekajo dolgo časa, je ključnega pomena za prihodnost jedrskih fuzijskih reaktorjev, je izpostavil direktor raziskovalnega centra KSTAR Si-Woo Yoon, kjer jim je uspelo postaviti nov rekord: "Vzdrževanja tako visokih temperatur ni bilo enostavno dokazati zaradi nestabilne narave visokotemperaturne plazme, zato je ta rekord tako pomemben," je povedal za CNN. Zakaj umetno sonce? Procesu zlivanja jeder, ki poganja Sonce in zvezde in ki ga želijo znanstveniki zagnati tudi na Zemlji, pravimo fuzija. To je zagotovo energija prihodnosti, saj gre za čist, varen in skoraj neomejen vir energije. Za gorivo bi potrebovali le litij in vodo, že liter vodika pa bi bil dovolj za toliko energije, kot je proizvede termoelektrarna s 10.000 tonami premoga, in delovanje ne bi povzročalo nobenih škodljivih izpustov. A prve komercialne fuzijske elektrarne lahko pričakujemo šele v drugi polovici stoletja, je za naš portal že pojasnil vodja Slovenske fuzijske asociacije (SFA) dr. Boštjan Končar.

Kot je povedal dr. Končar, se na Soncu lahka jedra vodika zlivajo v težja helijeva jedra, pri tem pa nastaja ogromna količina energije, ki omogoča življenje na Zemlji. Procesu zlivanja jeder, ki poganja Sonce in zvezde, pravimo fuzija. Jedra so pozitivno nabita in se med seboj odbijajo. Da bi premagali to odbojno silo, morajo imeti jedra veliko energijo oziroma hitrost.

V svetu majhnih delcev je temperatura merilo za njihovo hitrost. Zato je v notranjosti zvezd zelo vroče, okoli 10 milijonov stopinj Celzija. Ko jedra trčijo skupaj, začne med njimi delovati močna jedrska sila in sprosti se ogromno energije. Sonce jedra vodika zadržuje s svojo veliko maso oziroma težnostjo, procesi zlivanja pa na Soncu potekajo že stotine milijonov let, pojasnjuje doc. dr. Končar.

Umetno sonce FOTO: Shutterstock icon-expand