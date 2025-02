Umetno 'sonce': V Franciji postavili nov rekord

V tokamaku West v Franciji so postavili nov rekord v vzdrževanju vodikove plazme. Vzdrževali so jo približno 22 minut, s čimer so presegli nedavno postavljen rekord kitajskega tokamaka East. Gre za pomemben korak k razvoju prihodnjih fuzijskih reaktorjev, kot je Iter, ki bodo morale vzdrževati fuzijsko plazmo več minut.

OGLAS

Procesu zlivanja jeder, ki poganja Sonce in zvezde in ki ga želijo znanstveniki zagnati tudi na Zemlji, pravimo fuzija. To je zagotovo energija prihodnosti, saj gre za čist, varen in skoraj neomejen vir energije. Za gorivo bi potrebovali le litij in vodo, že liter vodika pa bi bil dovolj za toliko energije, kot je proizvede termoelektrarna s 10.000 tonami premoga, in delovanje ne bi povzročalo nobenih škodljivih izpustov. A prve komercialne fuzijske elektrarne oziroma 'umetna sonca' lahko pričakujemo šele v drugi polovici stoletja, smo poročali.

Eksperimenti na napravi West potekajo v sodelovanju s konzorcijem Eurofusion in drugimi mednarodnimi laboratoriji, ki si prizadevajo za razvoj fuzijske energije in podpirajo prihodnje obratovanje reaktorja Iter. Del konzorcija Eurofusion je tudi Slovenska fuzijska asociacija. Kot so sporočili iz Slovenske fuzijska asociacije, sta tokamaka West v Cadarachu v Franciji in East v Hefeiju na Kitajskem sta nedavno postavila nova rekorda v trajanju fuzijske plazme, kar pomeni, da sta uspela stabilno vzdrževati ekstremne pogoje za fuzijsko reakcijo dlje časa kot kdaj koli prej. West je dosegel 1337 sekund oz. približno 22 minut, s čimer je presegel rekord, ki so ga pred nekaj tedni postavili v kitajskem tokamaku East, ki je kot prvi presegel mejo tisoč sekund - 1066 sekund oz. nekaj manj kot 18 minut.

West FOTO: Profimedia icon-expand