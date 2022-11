Umori v družini: vsako uro na svetu umre pet žensk in deklet

Agencija Združenih narodov za ženske in Urad Združenih narodov za droge in kriminal sta sporočila, da so številke "zaskrbljujoče visoke", vendar je resnično veliko število femicidov verjetno veliko višje. Približno štiri od desetih smrti v letu 2021 niso bile štete kot femicidi, ker ni bilo dovolj podatkov. Uradni podatki o številu umorov žensk so sicer v zadnjem desetletju ostali skoraj nespremenjeni.

Lani je bilo največ umorov žensk s strani sorodnikov v Aziji, kjer je bilo umorjenih 17.800 žensk.

Vendar je raziskava pokazala, da so ženske in dekleta v Afriki bolj izpostavljene tveganju, da jih ubijejo družinski člani. Stopnja umorov znotraj družine povezanih s spolom je bila ocenjena na 2,5 na 100.000 prebivalk v Afriki, medtem ko je bilo v obeh Ameriki 1,4, v Oceaniji 1,2, v Aziji 0,8 in v Evropi 0,6 umora na 100.000 prebivalk.

Po podatkih raziskave je začetek pandemije covida leta 2020 sovpadal z znatnim povečanjem števila umorov žensk v Severni Ameriki ter zahodni in južni Evropi. Podatki iz 25 držav v Evropi in Ameriki kažejo, da je bilo povečanje v veliki meri posledica umorov, ki so jih izvedli družinski člani, ki niso možje in partnerji, poroča The Guardian.