Umrl astronavt Apolla, član prve človeške misije, ki je poletela okoli Lune

"Danes se spominjamo enega najboljših Nasinih članov. Astronavt Frank Borman je bil pravi ameriški junak. Med njegovimi številnimi dosežki je zagotovo tudi poveljevanje misiji Apollo 8, prvi misiji, ki je človeka leta 1968 popeljala okoli Lune," je v četrtkovi izjavi zapisal Nasin administrator Bill Nelson. Astronavti Frank Borman, James Lovell in William Anders so tako decembra 1968 postali prvi ljudje, ki so potovali zunaj nizke Zemljine orbite, videli celoten planet Zemlja in tudi prvi, ki so videli oddaljeno stran Lune.

Leto pred tem je Borman postal član revizijskega odbora Apolla 204, ki je preiskoval požar, v katerem so umrli trije astronavti na Apollu I. Borman pa je pozneje vodil ekipo, ki je preoblikovala vesoljsko plovilo Apollo. Bil je član odprave Gemini 7, v vesolju je preživel 19 dni 21 ur in 35 minut.

Astronavt je po karieri pri Nasi nadaljeval svoje delo v letalstvu. Postal je izvršni direktor družbe Eastern Airlines, so še sporočili v izjavi.

Borman je v 95. letu starosti umrl 7. novembra v Billingsu v Montani. Njegovo slovo se je zgodilo le nekaj dni za še enim velikim astronavtom Apolla, Thomasom K. Mattinglyjem II., ki je umrl 31. oktobra.