Umrl junak, ki je pomagal rešiti posadko Apolla 13

"Združene države so izgubile enega od državnih herojev," je v torek sporočila vesoljska agencija Nasa. V 87-letu starosti je namreč umrl astronavt Thomas Ken Mattingly II., ki je imel ključno vlogo pri reševanju posadke Apollo 13.

icon-expand Thomas Ken Mattingly FOTO: NASA

Thomas Ken Mattingly II. bi moral biti leta 1970 del vesoljske odprave Apollo 13, a so ga zaradi izpostavljenosti nemškim ošpicam le nekaj dni pred izstrelitvijo odstranili z liste posadke. Kljub temu je imel Mattingly ključno vlogo pri reševanju posadke, poroča Sky News. Nasa je načrtovala, da bo ta misija izvedla tretji pristanek človeške posadke na Luni, vendar je 13. aprila, le dva dni po začetku misije, zaradi napake na električni napeljavi odjeknila eksplozija. Servisni modul je začel izgubljati kisik in elektriko, kar je onemogočilo pristanek misije ter ob tem povzročilo tudi več težav z navigacijo. Posadka se je po eksploziji zatekla v lunarni modul, kjer je ostala vse do vrnitve. Komandni modul je sicer ostal operabilen, vendar so ga izklopili, da bi privarčevali elektriko in kisik ter ohranili sposobnost vstopa v ozračje. Posadka je vseeno uspešno obkrožila Luno in se na koncu srečno vrnila na Zemljo, področje gorovja Fra Mauro, kjer bi morala pristati vesoljska odprava, pa je raziskala kasnejša odprava Apollo 14.

V filmu Apollo 13 filmu iz leta 1995 ga je upodobil igralec Gary Sinise.

Ekipe na Zemlji so med nesrečo misije mrzlično delale, da bi posadko vrnile domov, pri čemer je Mattingly igral ključno vlogo pri reševanju, saj je posadki pomagal pri varčevanju z energijo med ponovnim vstopom v ozračje. "Ostal je zadaj in poskrbel za ključne odločitve za uspešno vrnitev domov ranjenega vesoljskega plovila in posadke Apolla 13," je zapisano v izjavi Nase. Luno je naposled obkrožil kot del posadke Apolla 16 dve leti kasneje. Svojo izkušnjo v orbiti je opisal z besedami: "Imel sem zelo otipljiv strah, da se ne bom mogel spomniti, če bom videl preveč. Tako zelo je bilo impresivno."