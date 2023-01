Umrl še zadnji preživeli astronavt Apolla 7 Walter Cunningham

Predstavnik družine pa je povedal, da je Cunningham umrl v bolnišnici v Houstonu zaradi naravnih vzrokov po polnem in popolnem življenju. "Radi bi izrazili naš neizmeren ponos in našo globoko hvaležnost človeku, ki je bil domoljub, raziskovalec, pilot, astronavt, mož, brat in oče," je v izjavi dejala njegova družina, ki jo je delila ameriška vesoljska agencija Nasa. "Svet je izgubil še enega pravega junaka in zelo ga bomo pogrešali," so še dodali.

Cunningham se je rodil v Crestonu v Iowi, magistriral je iz fizike na Kalifornijski univerzi v Los Angelesu. Kasneje je postal eden od treh astronavtov, ki so bili izbrani za prvi vesoljski polet s posadko v programu Apollo. Kot pilota lunarnega modula za Apollo 7 sta ga spremljala kapitan mornarice Walter Schirra in major vojaškega letalstva Donn Eisele.

Pred tem je Cunningham služil v ameriški mornarici in pri marincih, nad Korejo je opravil je 54 misij z bojnim letalom, nato pa se je upokojil v činu polkovnika. Po upokojitvi iz Nase leta 1971 je postal javni govornik in radijski voditelj. V intervjuju za Naso leta 1999 je opisal svojo miselnost v času, ko je bil astronavt. Cunningham je bil kot del Nasinega tretjega razreda astronavtov za astronavta izbran leta 1963.