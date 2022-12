Univerze omejujejo dostop do TikToka: varnostna grožnja

"Dostop do platforme TikTok bo blokiran in do njega ne bo mogoče dostopati prek omrežja kampusa," je javna univerza v zapisala v elektronskem sporočilu osebju in študentom. Univerza je tudi sporočila, da bo izbrisala svoj račun na TikToku.

Na univerzi so pojasnili, da so morali TikTok prepovedati, da bi izpolnili izvršni ukaz guvernerja Oklahome Kevina Stitta, ki ljudem prepoveduje namestitev ali dostop do TikToka na napravah, ki jih je kupila vlada. Sprejet je bil v začetku tega meseca.

Stitt je za prepoved okrivil kitajskega lastnika TikToka, ByteDance, poroča Fortune. "Ne bomo sodelovali pri pomoči kitajski komunistični partiji pri dostopu do vladnih informacij," je dejal Stitt.

Univerze so sicer zanimiv kraj za bitko interesov, po eni strani je TikTok nadvse priljubljen med mladimi Američani, po drugi pa narašča zaskrbljenost ZDA glede kitajskega lastništva aplikacije za družbene medije. Številne motijo tudi razlike v algoritmu za različna tržišča. Kitajsko obtožujejo, da medtem ko TikTok doma vzpodbuja znanje in radovednost, na Zahodu poneumlja mlade s promoviranjem izjemno vprašljive vsebine. Direktor FBI Christopher Wray je v začetku tega meseca dejal, da so organi pregona zaskrbljeni, da bi lahko kitajska vlada uporabila TikTok za sredstvo vplivanja v ZDA.

Oklahoma je le ena od ameriških zveznih držav, ki so sprejele prepoved uporabe TikToka. Vsaj 14 zveznih držav je omejilo uporabo TikToka na vladnih napravah, vključno s Teksasom, Georgio, Idahom in Virginijo.

Ti ukazi se nato razširijo na državne javne univerze. Nekatere univerze zaenkrat zgolj preprečujejo namestitev TikToka na šolske računalnike in šolske pametne telefone, številne pa gredo korak dlje in onemogočajo dostop do aplikacije prek omrežja kampusa.

TikTok je medtem v pismu, ki ga je julija poslal ameriškim senatorjem, dejal, da lahko osebje na Kitajskem, ki opravi notranji varnostni nadzor, dostopa do nekaterih uporabniških podatkov v ZDA, vendar je zanikal, da bi se kakršne koli informacije delile s kitajsko vlado. "Nikoli ne bomo delili podatkov, pika," je povedala Vanessa Pappas, ki sedi v upravi družbe.