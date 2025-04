Upanje za tisoče žensk: po presaditvi maternice rodila malo Amy Isabel

"To je največje darilo, kar smo si ga lahko kdaj želeli," je dejala Grace Davidson po rojstvu hčerkice Amy Isabel. Maternico je 34-letnica leta 2023 prejela od svoje starejše sestre, ki že ima dva otroka. To je bil prvi tovrstni poseg, ki so ga izvedli v Združenem kraljestvu, porod pa daje upanje tisočim ženskam, ki so se rodile brez maternice.