Uporaba mobilnih telefonov uničuje naše palce

Pisanje sporočil na naših mobilnih telefonih, kar običajno počnemo z našimi palci, je eden glavnih razlogov za vrsto bolečin, povezanih s telefonom. Tu so okorelost, utripanje v bližini členka, občutek klikanja pri upogibu palca, našteva Euronews. Če se ponavljajoča se obremenitev ne zdravi, se lahko razvije v bolečino v karpalnem kanalu, artritis ali tudi De Quervainov tenosinovitis. "Naše roke niso bile zasnovane za celodnevno uporabo telefonov," je opozoril kirurg Eugene Tsai, ki poudarja, da moramo biti pri uporabi mobilnih telefonov prijazni tudi do svojih rok.

Šolar s telefonom FOTO: Shutterstock

Današnji pametni telefoni so večji in težji od svojih predhodnikov, ob tem pa se je spremenil tudi način njihove uporabe.

Kaj lahko storimo?

Bolečina v sprednjem delu palca in v zapestju nastane, ko oseba več ur zapestje in komolce ohranja v istem položaju. Ob tem dolgotrajno držanje telefona v pokončnem položaju obremenjuje tudi ostale prste. A mobilne naprave ne bodo lepega dne kar izginile, zato moramo spremembe iskati pri svojem delovanju. "Naučiti in razmisliti moramo o načinih, kako narediti naprave združljive s sodobnim življenjem," poudarja Maureen O'Shaughnessy iz Centra za roke Univerze v Kentuckyju HealthCare. Najenostavnejša rešitev je tako omejitev časa, ki ga preživimo pred mobilnimi zasloni. Prav tako strokovnjaki priporočajo pogostejše odmore med uporabo pametnih telefonov. Tu je tudi dnevno raztezanje, ki ublaži bolečine v roki ob daljši uporabi mobitela, ter upogibanje vsakega prsta posebej. Za bolečine v spodnjem delu palca pa osebam svetujejo položitev roke na ravno površino in odmikanje palca od ostalih prstov, kjer naj ga zadržijo približno 30 sekund.

Če bolečina, otrplost ali mravljinčenje ne prenehajo kljub zmanjšanemu času pred zaslonom in zdravilom, kot sta ibuprofen ali led, pa je potrebeb posvet z zdravnikom.