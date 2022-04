Upravni odbor Twitterja Musku ponudil 'strupeno tabletko'

Odbor je soglasno sklenil, da če ena sama oseba ali skupina pride do 15-odstotnega deleža v podjetju brez odobritve odbora, lahko vsi drugi delničarji kupijo več delnic s popustom. Ta ukrep velja do 14. aprila prihodnje leto in odbor upa, da si bo Elon Musk do takrat našel drugo razvedrilo.

Upravni odbor je sporočil, da njegova odločitev zmanjšuje možnost, da bi posameznik ali skupina prevzela nadzor nad Twitterjem prek akumulacije delnic na prostem trgu brez plačila ustrezne premije delničarjem ali brez zadostnega časa, da lahko odbor ustrezno preuči, kaj je v najboljšem interesu delničarjev.

Odbor ob tem dodaja, da ukrep ne pomeni, da v prihodnje ne bodo sprejeli ponudbe za prevzem, če bo ta v najboljšem interesu podjetja in delničarjev. Odločitev odbora pa kaže, da se mu vihravi Musk nekako ne zdi ustrezna oseba za kaj takšnega.

Musk ima trenutno v lasti devet odstotkov delnic Twitterja in po zadnjem velikem nakupu je prišlo do številnih govoric, preplaha in zmešnjave. Najprej naj bi se Musk pridružil upravnemu odboru, potem je nekaj dni kasneje povedal, da tega ne bo storil, ker je ugotovil, da bi lahko v tem primeru kupil največ 14,9 odstotka delnic.

Musk je javno govoril, da si želi, da bi Twitter bolj spoštoval pravico do svobode govora, kar je večina analitikov razumela tako, da namerava dovoliti objave o vseh mogočih neumnostih in tudi sovražni govor brez omejitev.

Številni so se bali, da bi Muskov režim nemudoma vrnil na Twitter nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je izgubil dostop zaradi ščuvanja podpornikov k napadu na kongres 6. januarja lani.

Musk je v četrtek predstavil svojo vizijo Twitterja, ki predvideva zmanjšanje nadzora nad vsebino objav. Priznal je tudi, da ni prepričan, ali ima dovolj denarja, da bi neposredno prevzel Twitter. Ponudil je 43 milijard dolarjev.

Musk je eden od ameriških milijarderjev, ki so sicer izjemno bogati, vendar imajo denar naložen zato, da jim ni treba plačevati davkov. Musk je sicer dejal, da ima v žepu še načrt B, če mu ne bo uspelo izpeljati nakupa. Tega ni pojasnil.