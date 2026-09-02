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Znanost in tehnologija

Uprli so se Trumpu in postali številka ena

Washington, 02. 09. 2026 10.16 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
D.L.
Mapquest

Potem ko je Trump odločil, da Ontarijsko jezero ne bo več Ontarijsko, ampak Ameriško, so pri Googlu takoj sledili in na svojih zemljevidih spremenili poimenovanje. Podobno so ravnali tudi pri Applu, medtem ko je MapQuest ameriškemu predsedniku rekel: Ne! Število uporabnikov je takoj poskočilo in njihovo aplikacijo izstrelilo na prvo mesto.

Spletna aplikacija za zemljevide, navigacijo in načrtovanje poti MapQuest, ki sicer obstaja že od leta 1996, a je vmes že skorajda potonila v pozabo, doživlja preporod, potem ko se je uprla ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Za razliko od Googla in Appla je namreč na svojih zemljevidih za eno od velikih jezer na meji med Kanado in ZDA ohranila poimenovanje Ontarijsko. Pa čeprav je Trump pretekli teden z odlokom ukazal, naj se uporablja ime Ameriško jezero.

Preberi še Google Maps preimenoval Ontarijsko v Ameriško jezero

"Uporabili smo enak pristop kot pri Mehiškem zalivu: ljudem smo ponudili aplikacijo, ki ohranja imena, ki jih poznajo," je po poročanju CNN v ponedeljek dejal generalni direktor MapQuesta Doug Berger. Dan kasneje je družba sporočila, da se je število uporabnikov aplikacije v enem tednu povečalo za več kot 50-krat.

V torek je bila aplikacija MapQuest najbolj priljubljena brezplačna aplikacija v Applovi trgovini App Store, po številu prenosov je prehitela tudi ChatGPT in ESPN Fantasy Sports. V Googlovi trgovini Play se je med brezplačnimi aplikacijami uvrstila na osmo mesto, še piše CNN.

Trump z izvršnim ukazom o preimenovanju Ontarijskega jezera
Trump z izvršnim ukazom o preimenovanju Ontarijskega jezera
FOTO: AP

Trumpovo preimenovanje Ontarijskega jezera je sicer med ameriško javnostjo naletelo na še manj odobravanja kot preimenovanje Mehiškega zaliva.

Prva obsežnejša javnomnenjska raziskava na to temo, ki sta jo izvedla Reuters in raziskovalna družba Ipsos, je pokazala, da 63 odstotkov Američanov nasprotuje preimenovanju, podpira pa ga le 14 odstotkov. Ostali so neodločeni.

Še več: 52 odstotkov vprašanih odločitvi "močno nasprotuje", le sedem odstotkov pa jo "močno podpira". Nasprotniki so v večini tudi med republikanci.

Prav tako večina nasprotuje uvedbi novih carin za Kanado, Trumpovih trditev, da je za trgovinski spor, ki je privedel do preimenovanja jezera, odgovorna severna soseda, pa ne kupijo. 46 odstotkov jih ocenjuje, da več krivde nosijo ZDA, le 12 odstotkov pa, da Kanada.

40 odstotkov jih tudi ocenjuje, da bodo nove carine poslabšale njihovo finančno situacijo, le štirje odstotki pa, da jo bodo izboljšale, poroča CNN.

MapQuest Donald Trump Ontarijsko jezero aplikacije ZDA

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KOMENTARJI6

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TITO50
02. 09. 2026 12.38
Pričakujem, da bomo kmalu imeli Ameriški nordijski center Planica.
Odgovori
0 0
coca.eskim
02. 09. 2026 11.42
"MapQuest je zelo poredna aplikacija, ki jo lažni mediji zdaj kujejo v zvezde! Gre za popolni tehnološki propad iz prejšnjega stoletja, ampak skorumpirani novinarji so takoj ustvarili lažno zgodbo o uspehu, samo da bi škodovali čudovitemu predsedniškemu odloku o Ameriškem jezeru. Google in Apple sta pametna in resna giganta, ki razumeta resnico. Ti drugi pa skupaj z lažnimi mediji širijo totalne izmišljotine. Nihče jim ne verjame! Zelo žalostno in patetično!"
Odgovori
-22
0 22
_endrug
02. 09. 2026 12.01
Tablete popustile?
Odgovori
+12
12 0
Vest-naroda
02. 09. 2026 12.06
Čestitam! Imeniten prikaz Donaldove mentalne motnje.
Odgovori
+8
9 1
coca.eskim
02. 09. 2026 12.23
Ne, samo igram se z satiro. Kdor spremlja zadeve bo razumel.
Odgovori
-2
0 2
1muvwndr
02. 09. 2026 11.23
Carine ne plača država iz katere blago prihaja, ampak država v katero blago pride. Carina bi morala zaščititi lokalno gospodarstvo, dejansko pa je samo dodaten davek, ki ga plačamo mi.
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+15
15 0
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