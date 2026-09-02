Uprli so se Trumpu in postali številka ena

Spletna aplikacija za zemljevide, navigacijo in načrtovanje poti MapQuest, ki sicer obstaja že od leta 1996, a je vmes že skorajda potonila v pozabo, doživlja preporod, potem ko se je uprla ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu . Za razliko od Googla in Appla je namreč na svojih zemljevidih za eno od velikih jezer na meji med Kanado in ZDA ohranila poimenovanje Ontarijsko. Pa čeprav je Trump pretekli teden z odlokom ukazal, naj se uporablja ime Ameriško jezero.

V torek je bila aplikacija MapQuest najbolj priljubljena brezplačna aplikacija v Applovi trgovini App Store, po številu prenosov je prehitela tudi ChatGPT in ESPN Fantasy Sports. V Googlovi trgovini Play se je med brezplačnimi aplikacijami uvrstila na osmo mesto, še piše CNN .

"Uporabili smo enak pristop kot pri Mehiškem zalivu: ljudem smo ponudili aplikacijo, ki ohranja imena, ki jih poznajo," je po poročanju CNN v ponedeljek dejal generalni direktor MapQuesta Doug Berger . Dan kasneje je družba sporočila, da se je število uporabnikov aplikacije v enem tednu povečalo za več kot 50-krat.

Trumpovo preimenovanje Ontarijskega jezera je sicer med ameriško javnostjo naletelo na še manj odobravanja kot preimenovanje Mehiškega zaliva.

Prva obsežnejša javnomnenjska raziskava na to temo, ki sta jo izvedla Reuters in raziskovalna družba Ipsos, je pokazala, da 63 odstotkov Američanov nasprotuje preimenovanju, podpira pa ga le 14 odstotkov. Ostali so neodločeni.

Še več: 52 odstotkov vprašanih odločitvi "močno nasprotuje", le sedem odstotkov pa jo "močno podpira". Nasprotniki so v večini tudi med republikanci.

Prav tako večina nasprotuje uvedbi novih carin za Kanado, Trumpovih trditev, da je za trgovinski spor, ki je privedel do preimenovanja jezera, odgovorna severna soseda, pa ne kupijo. 46 odstotkov jih ocenjuje, da več krivde nosijo ZDA, le 12 odstotkov pa, da Kanada.

40 odstotkov jih tudi ocenjuje, da bodo nove carine poslabšale njihovo finančno situacijo, le štirje odstotki pa, da jo bodo izboljšale, poroča CNN.