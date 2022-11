Prepoved TikToka? Do podatkov Evropejcev dostopajo na Kitajskem

Uradnik Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr je 1. novembra v intervjuju za Axios dejal, da "ne verjame, da obstaja kakršnakoli druga pot kot prepoved aplikacije". Pri tem se je skliceval na nedavna razkritja BuzzFeeda, da so kitajski inženirji, ki zaposleni pri TikToku, dostopali do informacij uporabnikov v ZDA. Med drugim naj bi imeli dostope do njihovih telefonskih številk in rojstnih dni.

Še isti dan je nato evropska vodja Oddelka za zasebnost pri TikToku Elaine Fox v izjavi priznala, da zaposleni na Kitajskem dostopajo tudi do podatkov Evropejcev. To je le potrdilo dolgoletne sume Zahoda, razkritja pa bodo nov zagon dala regulatorjem na obeh straneh Atlantika, poroča Politico.