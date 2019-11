Uradno: Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco bo v Ljubljani

Kot smo poročali aprila, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlagalo, da bi v Ljubljani ustanovili Mednarodni raziskovalni center umetne inteligence (IRCAI). Generalna konferenca Unesca v Parizu je danes ta predlog potrdila. Republika Slovenija bo center ako ustanovila predvidoma v začetku leta 2020, ko bo podpisan sporazum o ustanovitvi med UNESCO in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Namen centra bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljalo tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na tem področju.

Vladam, (mednarodnim) organizacijam, pravnim osebam in širši javnosti bo center svetoval o sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bo pri razvijanju in širjenju zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveščenosti ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja.