Uslužbenec rešil Teslo, milijonska ponudba ga ni premamila

O dogodku je javnost obvestil ameriški zvezni preiskovalni urad FBi, vendar ni razkril imena podjetja. Da gre za Teslo je nato potrdil Elon Musk.

Zgodba se je začela odvijati pretekli mesec, ko je 27-letni ruski državljan Egor Igorevič Kriučkov vzpostavil stik z zaposlenim v Teslini "megatovarni" v Nevadi. Gre za človeka, ki govori rusko, hkrati pa ima dostop do računalniškega omrežja v podjetju, kar kaže, da ga niso izbrali naključno. Potem ko so se nekaj časa neformalno družili in šli skupaj celo na večdnevni izlet na jezero Tahoe, je Kriučkov, prepričan, da je pridobil žrtvino zaupanje, razkril svoj "poslovni načrt". Plačal ji bo milijon dolarjev (841 tisoč evrov), če na Teslin računalniški sistem naloži zlonamerno programsko opremo. Prek nje bi dostopali do tajnih podatkov in z njimi izsiljevali podjetje.

Načrt se je izjalovil. Uslužbenec je na videz sicer sodeloval s Kriučkovom in njegovimi sozarotniki, v resnici pa je o dogajanju obvestil svoje delodajalce, ti pa naprej preiskovalce. Preiskavo je prevzel FBI in 22. avgusta so Kriučkova, preden je zapustil državo, aretirali, o čemer pa so javnost obvestili šele slab teden pozneje.

Teslin zaposleni je bil ob srečanjih s Kriučkovim opremljen z mikrofoni, od FBI pa je dobil natančna navodila, kako naj iz njega izvleče čim več informacij. Na ta način naj bi med drugim izvedel, da je neko podjetje izsiljevalcem plačalo 4,5 milijona dolarjev (3,87 milijona evrov). Po poročanju ameriških medijev naj bi šlo za družbo CWT Travel.