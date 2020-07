'Usojeno je bilo, da bodo tisti, ki so šli na Luno v miru raziskovati, ostali na Luni, da bi počivali v miru'

20. julija 1969 sta Buzz Aldrin in Neil Armstrong pristala na Luni, a ta njuna pot, na kateri sta bila skupaj z Michaelom Collinsom, je bila polna nejasnosti, nevarnosti in obilice poguma. Na letošnjo obletnico so na Massachusettsovem institutu za tehnologijo (MIT) pripravili prav neverjeten deepfake – pripravili so video, ki kaže kaj bi se zgodilo, če jima ne bi uspelo.

"Usojeno je bilo, da bodo tisti, ki so šli na Luno v miru raziskovati, ostali na Luni, da bi v miru počivali."Tako bi takratni predsednik ZDA Richard Nixonzačel svoj govor 20. julija 1969. Ta govor je bil pripravljen že nekaj dni in bi ga prebrali, če bi pristanek na Luni ali pa vrnitev astronavtov Armstronga in Aldrina šla po zlu. Gre za resničen govor, ki so ga leta kasneje odkrili v arhivih.

V videu je možno videti, da nekaj ne gre po načrtu, Nixon nadaljuje govor: "V starodavnih časih so ljudje gledali zvezde in v ozvezdjih videli svoje junake. V sodobnem času počnemo podobno, vendar so naši junaki možje iz mesa in krvi,"je nadaljeval Nixon. "Drugi bodo sledili in zagotovo bodo našli svojo pot domov. Človekovega instinkta po raziskovanju ne bodo zatrli. Toda ti moški so bili prvi in v naših srcih bodo ostali najpomembnejši." Celoten govor si lahko ogledate na naslednjem videu:

Kar na prvi pogled ni očitno, je da gre za video, ki je bil ustvarjen s pomočjo umetne inteligence in različnih orodij. S pomočjo teh zgleda, kot da je video resničen. Video so naredili na MIT-jevem centru za napredno navidezno realnost in gre za projekt, ki se imenuje "V primeru nesreče na Luni." S pomočjo tega bi radi pokazali, kako lahko nekdo s pomočjo tehnologije naredi zelo preprečljiv video, ki lahko bistveno spremeni zgodbo.

