Znanost in tehnologija

Tudi s slovenskim znanjem po 54 letih proti Luni s človeško posadko

Cape Canaveral, 02. 04. 2026 09.11 pred 26 dnevi 4 min branja 148

Avtor:
N.L. STA
Izstrelitev rakete Space Launch System (SLS) v okviru Nasine misije Artemis 2

Iz vesoljskega izstrelišča v Cape Canaveralu na Floridi so ponoči po srednjeevropskem času v okviru Nasine misije Artemis 2 uspešno izstrelili raketo Space Launch System (SLS), ki je proti Luni v kapsuli Orion prvič po letu 1972 ponesla človeško posadko. Svoj prispevek k izstrelitvi je dalo tudi slovensko znanje, v programu Artemis namreč uporabljajo Dewesoftove merilne sisteme.

  Iz 24UR: Zgodovinski polet proti Luni
    Iz 24UR: Zgodovinski polet proti Luni
  Iz SVETA: Spet letimo proti Luni
    05:22
    Iz SVETA: Spet letimo proti Luni

 

Uspešna izstrelitev je bila vrhunec zahtevnega postopka, ki se je na izstrelišču na Floridi začel že v začetku tedna, osrednji del procedure pa je potekal od srede zjutraj po lokalnem času.

V okolici izstrelišča in Kennedyjevega vesoljskega centra je po pisanju lokalnih medijev izstrelitev pospremilo okoli 400.000 ljudi.

Ne le na tleh, prizori izstrelitve so bili spektakularni tudi v zraku. Zgodovinski trenutek je nekaj srečnežev opazovalo in posnelo tudi kar skozi okno potniškega letala, ki je v času izstrelitve letelo nad Florido.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Misija Artemis 2 ameriške vesoljske agencije Nasa je bila prvotno načrtovana že za november 2024, vendar so jo zaradi tehničnih in drugih težav večkrat preložili.

Zdaj so ob ugodnih vremenskih razmerah in brez pretiranih zapletov vendarle prvič po letu 1972 in takratni misiji Apollo 17 poslali človeško posadko proti Luni.

Gre tudi za prvi polet Nasine rakete SLS, ki je v vesolje v kapsuli Orion ponesla Kanadčana Jeremyja Hansna in Američane Reida Wisemana, Victorja Gloverja ter Christino Koch. Ta je prva ženska, ki sodeluje v poletu proti Zemljinemu satelitu, Hansen je prvi astronavt na lunarni misiji, ki ni iz ZDA, Glover pa prvi temnopolti.

Posadka misije Artemis 2 Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman in Christina Koch.
FOTO: AP

Ekipa bo v okviru približno 10-dnevne misije obletela Luno in se vrnila na Zemljo. Sama pot do Lune naj bi trajala nekaj dni.

Na odpravi bodo preizkusili sisteme, ki skrbijo za posadko in vzdržujejo življenju primerne razmere, pa tudi preverili, ali vesoljska ladja Orion kot celota deluje po načrtih. Če bo misija uspešna, bo šla ekipa astronavtov dlje v vesolje kot kateri koli človek doslej.

Misija Artemis je sicer mednarodno partnerstvo. Pomembno vlogo tako pri njej igra tudi Evropska vesoljska agencija, saj je pod njenim okriljem in v evropski vesoljski industriji - glavni izvajalec je bil Airbus - nastal podporni modul, ki bo astronavtom v Orionu zagotavljal vitalne sisteme - proizvodnjo električne energije s štirimi paneli sončnih celic pa tudi rezervoarje kisika in pogonskih sredstev.

Na raketi tudi oprema slovenskega podjetja Dewesoft

K današnji izstrelitvi je svoj prispevek dodalo tudi slovensko znanje. Pri tem najbolj vznemirljivem delu vesoljskega poleta je namreč pomembno vlogo odigrala oprema trboveljskega visokotehnološkega podjetja Dewesoft, nameščena na raketo, na izstrelitveno ploščad in prenosno izstrelišče ter v nadzornem centru.

Dewesoftova oprema je zajela in prikazala različne telemetrijske podatke in inženirji so lahko v realnem času analizirali parametre z izstrelitvene ploščadi in tudi same rakete. V programu Artemis uporabljajo Dewesoftove merilne sisteme Sirius R8R, Nasi jih je trboveljsko podjetje dostavilo 32. Dewesoft sicer z Naso sodeluje že od leta 2003.

Do konca 2028 tudi misija s pristankom na Luni

Ameriška vesoljska agencija je sicer pred današnjo izstrelitvijo leta 2022 uspešno izvedla poskusni polet okrog Lune brez posadke z misijo Artemis 1, nova ogromna oranžno-bela raketa SLS pa je zasnovana tako, da bo v prihodnjih letih omogočila ponavljajoče se vrnitve na Luno.

Misiji Artemis 2 bo namreč sledila misija Artemis 3, ki bo namenjena testu priključitve pristajalnega modula, nato naj bi astronavti v okviru misij Artemis 4 in 5 tudi pristali na Luni, kar želijo izvesti do konca leta 2028. Nedavno imenovani vodja Nase Jared Isaacman je minuli teden dejal tudi, da nameravajo ZDA v naslednjih letih na Luni postaviti 20 milijard dolarjev vredno bazo, ki bo odskočna deska za nadaljnje raziskovanje in kasnejše poti na Mars.

Prva človeška sled na Luni 1969.
FOTO: Profimedia

Ambiciozni program Artemis se že od začetka sooča z zamudami in presežnimi stroški. Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je današnjo izstrelitev pospremil z besedami, da ZDA v vseh pogledih "zmagujejo v vesolju, na Zemlji in povsod vmes", ob tem pritiska na Naso, da bi pristanek na Luni izvedli še pred koncem njegovega mandata, nekateri strokovnjaki pa izražajo dvome o izvedljivosti tega.

Vpletena tudi Musk in Bezos

Washington se pri programu Artemis izdatno zanaša tudi na zasebni sektor in vesoljska podjetja ameriških milijarderjev, kot sta SpaceX Elona Muska in Blue Origin Jeffa Bezosa. Za spust na površino Lune in pristanek bodo namreč potrebovali še pristajalni modul, ki ga podjetji še razvijata.

Ameriška vlaganja v misijo Artemis mnogi vidijo tudi kot tekmovanje s Kitajsko, ki si trenutno prizadeva poslati ljudi na Luno do leta 2030.

Artemis 2 Slovenija Luna Nasa vesolje SLS
KOMENTARJI148

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
04. 04. 2026 08.44
Ko berem komentarje, pol mi je res jasno zakaj je zmagal golob.
Odgovori
0 0
Tenma
03. 04. 2026 19.42
...so bili na luni... ha ha ha
Odgovori
-2
0 2
Anonymous88
03. 04. 2026 12.25
Kaj pa bo v naslednji ekipi? Prva trans oseba in prvi ilegalec? Smo še na koga pozabili? Mogoče bi raketo obarvali v mavrico?? XD
Odgovori
+1
2 1
petb
03. 04. 2026 11.19
Nihče pa še ni povedal, čez koliko mesecev se bodo vrnili.
Odgovori
0 0
Trump
03. 04. 2026 09.52
Ne se hecat...
Odgovori
-1
0 1
FIRBCA
03. 04. 2026 09.45
kam seje pa space program skril. Okoli lune z programom od leta 1944 razvoj gre naprej baje.
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
03. 04. 2026 08.54
Kva dogaja, Artac
Odgovori
0 0
Protoc
03. 04. 2026 08.26
Kamerman pa v supergah kar skakal po Luni da je ujel vse kote..pa eni pravijo da je veter odpihnil zastavo ki so jo postavili🤣🤣🤣...Luna pa veter ne gresta slupaj..atmosfera pa to..eni so res bili v pralnem stroju da so dobro oprani
Odgovori
+3
3 0
scipio
02. 04. 2026 20.06
Hebeš Luno in NASA, če v Zalivu vodijo vojno in nas in vso Evropo in ves svet ogrožajo z draginjo in recesijo, ki izhajata iz njihove politike. In iz Izraela.
Odgovori
+0
1 1
Slavko BabIč
02. 04. 2026 19.40
Spet jo boste gledali 500 km vstran!
Odgovori
+3
3 0
ivan res grozni
02. 04. 2026 18.15
Nič novega. V programu Artmis sodeluje 61 držav; med njimi je tudi Slovenija.
Odgovori
+3
3 0
EU Dig. Cenzura
02. 04. 2026 17.25
Prva slika zemlje je bila predstavljena 1.4. in polet na luno spet 1.4. prvoaprilska sala, sej vse povedo ampak ovce verjamejo kar mediji recejo. Najvecji snemalni studio v ameriki ima pa nasa!
Odgovori
+0
4 4
ivan res grozni
02. 04. 2026 17.29
V letala verjamete ali so jih tudi posneli v Hollywoodu? Pazite, da ne pdete z ravne Zemlje.
Odgovori
+0
2 2
Komentatorskijunky
02. 04. 2026 16.39
čestitke Dewesoftu ampak res. Bravo ekipa. Še več takih dobrih zgodb, made in SI. Še veliko uspešnih SI podjetij je, ki delajo po svetu izjemne produkte / storitve, pa večina o njih niti ne ve
Odgovori
+3
4 1
Komentatorskijunky
02. 04. 2026 16.22
Eno skromno, da ne rečem kar plaho vprašanje (nebi se rad "zameril" tukajšnjim strokovnjakom). Ali tisti, ki dvomi v tem, da smo bili na Luni, dvomi po enakih vatlih tudi, da je bil Juri Gagarin res v vesolju, ali je vse samo fejk posnet v ruskih filmskih studijih? Vprašam za prijatelja, ker ne vem kaj je res
Odgovori
+2
4 2
galeon
02. 04. 2026 16.20
IN pravljica za otroke iz leta 1969 se ponavlja. Ovac, ki verjamejo, je še zmeraj dost. Pa zemlja je ravna in se ne vrti niti okoli svoje osi niti okoli sonca.
Odgovori
+0
3 3
Yon Dan
02. 04. 2026 15.52
Niti ena prava fotografija zemlje ni objavljena. Vse je laž Nase po ukazu. Zemlja je veliko večja, ploščati disk, z veliko skritimi celinami za Antarktiko, zato je prepovedana. Seveda tudi nismo edini. Teorije zarot si je izmislila CIA za resnice.
Odgovori
+0
4 4
Komentatorskijunky
02. 04. 2026 16.18
Izjemno globoko razmišljanje, ni kaj za dodati.
Odgovori
+5
7 2
ivan res grozni
02. 04. 2026 17.32
V zavodu vas pustijo do računalnika?
Odgovori
+2
4 2
EU Dig. Cenzura
02. 04. 2026 15.22
Bo Trump v živo poklical po telefonu ko bodo pri luni ja. A zdej pa tale livestream je pa cgi animacija. Pa kdo še verjame v tele pravljice. Nobene realne slike iz vesolja ne obstaja o kvazi planetu!
Odgovori
-2
4 6
Svarog
02. 04. 2026 15.37
O moj bog. Ti imaš tudi kvazi razum.
Odgovori
+0
4 4
ivan res grozni
02. 04. 2026 17.33
V letala verjamete ali so jih tudi posneli v studijih?
Odgovori
+2
3 1
NeznanZnanec
02. 04. 2026 14.57
Jao, ko vidim število komentarjev teoritikov zarot, vidim, da američani niso najneumnejši narod, prej so to moji sonarodnjaki. Še danes se uporabljajo ogledala, ki so jih leta 1969 pustili na Luni. Pa za rusofile, Sovjetska zveza je takoj potrdila pristanek in avtentičnost.
Odgovori
+6
9 3
EU Dig. Cenzura
02. 04. 2026 15.23
No kje so ta tvoja ogledala? Dej ne bluzi no predsednik je pa 1969 leta v živo govoril na luni pote telefonu... ja pa jade..... dej nehej.... Nebuloze za ovce... Nikoli niso bili na luni zdej pa že ptički to čivkajo no...
Odgovori
-3
3 6
NeznanZnanec
02. 04. 2026 15.36
Trdiš, da rusi lažejo?
Odgovori
+4
4 0
NeznanZnanec
02. 04. 2026 15.37
Trdiš, da tudi rusi lažejo?
Odgovori
+4
4 0
Svarog
02. 04. 2026 15.39
Nič posebnega. Iz vsake radijske postaje se da poklicat na telefon. Ni nobena težava. Z UHF se prijaviš v telekomovo omrežje in direkt vtipkaš telefonsko, Na HF je malo bolj komplicirano, ampak tudi gre brez težav. Samo malo več opreme rabiš.
Odgovori
+0
1 1
ivan res grozni
02. 04. 2026 17.38
Na vseh šestih mestih pristankov so astronavti postavili koncentratorje žarkov in samo preko njih lahko še danes z laserjem izmerimo vsakokratno razdaljo do Lune na cm natančno. Sovjetska zveza je še pred vrnitvijo Američanov potrdila preko radarjev za globoko vesolje pristanek na Luni in ukinila svoj program za človeka na Luni, v katerega je do takrat že vložila današnjih 50 milijard dolarjev.
Odgovori
+1
1 0
galeon
02. 04. 2026 14.32
Najvišje letijo piloti najboljših vojaških letal. Nekje do višine 22 km. In na tej višini je popolna tema. Vse ostalo je pravljica za ovce.
Odgovori
-5
5 10
Yoda
02. 04. 2026 15.16
ja... če letijo ponoči!!!
Odgovori
+0
4 4
Komentatorskijunky
02. 04. 2026 16.34
Galeon, izjemno lucidno razmišljanje. Si bom zapisal na listek in ga dal v tošl, da se spomnim tvojih velikih preroških besed. Hvala, še so pošteni intelektualci na tem svetu
Odgovori
-1
2 3
ivan res grozni
02. 04. 2026 17.39
Končajte vendar osnovno šolo pa boste morda kaj razumeli.
Odgovori
+3
3 0
galeon
02. 04. 2026 14.31
IN pravljica za otroke iz leta 1969 se ponavlja. Ovac, ki verjamejo, je še zmeraj dost. Pa zemlja je ravna in se ne vrti niti okoli svoje osi niti okoli sonca.
Odgovori
-5
4 9
Svarog
02. 04. 2026 15.40
Pojasni mi, odkod izvira tvoje vedenje o planetu zemlja? Iz FB in YT?
Odgovori
+0
2 2
galeon
02. 04. 2026 16.10
Svarog, če bi hodil v osnovno šolo, bi te naučil, da se planet Zemlja piše z veliko začetnico. Tega pa tvoj FB in YT ne vesta.
Odgovori
+1
3 2
