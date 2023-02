Uspešno ozdravili rakavega bolnika z virusom HIV

Že tretjič so rakavega bolnika z virusom HIV uspešno ozdravili obeh bolezni s pomočjo presaditve matičnih celic. O tem so poročali zdravniki iz Univerzitetne bolnišnice Düsseldorf v reviji "Nature Medicine". Potem ko je bila taka terapija že uspešno uporabljena pri "berlinskem pacientu" in "londonskem pacientu", raziskovalna skupina upa, da bo našla možnosti zdravljenja za ljudi s HIV, a brez raka, pri čemer se zanaša na pristope genske terapije, poroča nemški Welt. Vendar pa strokovnjaki pravijo, da raziskovalce od končnega cilja še vedno loči veliko ovir.

Leta 2011, tri leta po diagnozi HIV, so "düsseldorfskemu bolniku" diagnosticirali še akutno mieloično levkemijo – obliko krvnega raka. Leta 2013 so nato izvedli presaditev matičnih celic. "Že od samega začetka je bil cilj presaditve obvladati levkemijo in virus HIV," je za medij pojasnil Guido Kobbe iz Univerzitetne bolnišnice v Düsseldorfu.

Matične celice - tako kot tiste iz dveh primerljivih primerov iz Berlina in Londona - so imele specifično gensko mutacijo, imenovano CCR5-Delta32. Ta mutacija, ki se pojavi predvsem pri ljudeh iz severne in srednje Evrope, a je na splošno zelo redka, pomeni pa, da na imunskih celicah ni pritrdilnega mesta za HIV. Brez takšne priklopne točke virus ne more najti vstopne točke in ne more okužiti celic, zaradi česar so nosilci mutacije skoraj odporni na patogen.

Presaditev je pri danes 53-letnem pacientu povzročila remisijo simptomov virusa HIV, zdravniki so se zato 2018 odločili prekiniti protivirusno zdravljenje virusa HIV. Bolnika so nato več let spremljali in potrdili uspeh - danes namreč govorijo o njegovem popolnem okrevanju.