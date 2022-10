Ustanovitelja BioNTecha do leta 2030 napovedujeta mRNA cepiva proti raku

Ugur Sahin in Ozlem Tureci, zakonca in soustanovitelja podjetja BionTech, sta prepričana, da bi lahko tehnologijo mRNA, ki je bila uporabljena za revolucionarno cepivo proti covidu-19, ponovno uporabili zato, da bi uničili rakave celice. Takšno cepivo naj bi bilo na voljo do leta 2030. Podjetje je lani prodalo 2,6 milijarde doz cepiva proti covidu-19, ki temelji na tehnologiji mRNA, kar mu je prineslo 19 milijard evrov prihodkov.

Že pred koncem desetletja naj bi bila na voljo cepiva proti raku s tehnologijo mRNA, ki smo jo spoznali med svetovno pandemijo covida-19. To sta oznanila soustanovitelja BionTecha Ugur Sahin in Ozlem Tureci. Nemško podjetje je svoj sloves pridobilo med svetovno pandemijo, ko je s Pfizerjem sodelovalo pri izdelavi revolucionarnega cepiva proti covidu-19 s tehnologijo mRNA, piše Guardian. Kot zagotavljata Sahin in Tureci, je bil s cepivom proti covidu narejen ogromen preboj. Zato sta zelo optimistična, da bo to spodbudilo razvoj cepiv proti raku v prihodnjih letih. Tehnologijo mRNA je mogoče uporabiti za pripravo imunskega sistema, da poišče in uniči rakave celice, ustanovitelja BioNTecha pojasnjujeta za BBC.

BioNTech je cepiva proti raku mRNA razvijal, še preden je izbruhnila svetovna pandemija, vendar se je podjetje ob globalni krizi usmerilo v proizvodnjo cepiv proti covidu-19. Podjetje ima zdaj v kliničnih preizkušanjih več cepiv proti raku. Nemško podjetje upa, da bo razvilo učinkovita cepiva za raka na črevesju, kožnega raka in druge vrste raka, vendar so pred njim še velike ovire. Rakave celice, ki sestavljajo tumorje, so namreč lahko posejane s široko paleto različnih beljakovin, zaradi česar je izjemno težko izdelati cepivo, ki cilja na vse rakave celice in ne na zdrava tkiva. Lani prodali 2,6 milijarde doz cepiva proti covidu-19 Po besedah prvega moža BioNTecha Ugurja Sahina je imel sicer razvoj cepiva, ki je bilo kot prvo odobreno za boj proti novemu koronavirusu, neverjeten vpliv na človeško zdravje in svetovno gospodarstvo. Podjetje je lani prodalo 2,6 milijarde doz cepiva, ki temelji na tehnologiji mRNA, kar mu je prineslo 19 milijard evrov prihodkov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. BioNTech za letos pričakuje, da bodo prihodki od cepiva nanesli med 13 in 17 milijard evrov, pri čemer namerava do 1,5 milijarde evrov vložiti v raziskave in razvoj.

