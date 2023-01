UV lučke mini solariji za vaše nohte: ali lahko povečajo tveganje za raka?

So nohti iz salona vredni tveganja? Sevanje iz UV lučk namreč lahko poškoduje DNK in povzroči mutacije v človeških celicah, ki povzročajo raka, kaže nova raziskava. A zaenkrat še ni trdnih dokazov, da obisk salona privede do povečanega tveganja za kožnega raka, dermatologi pa vseeno svetujejo previdnost.

Znanstveniki so ugotovili, da lahko redno obiskovanje manikure, pri kateri se uporablja UV lučka, poveča tveganje za raka, piše CNN. Raziskava je bila objavljena v znanstveni reviji Nature Communications. Raziskovalci s kalifornijske univerze v San Diegu so tako ugotovili, da UV sušilniki za nohte povzročajo odmiranje celic in povzročajo mutacije DNA, ki lahko vodijo do raka.

"Ugotovitve potrjujejo že objavljene podatke o škodljivih učinkih (ultravijoličnega) sevanja in kažejo na neposredno celično smrt in poškodbe tkiva, ki lahko povzročijo kožnega raka," je za CNN izsledke raziskave komentirala dr. Julia Curtis iz Univerze v Utahu."Solariji so že dlje časa znani kot rakotvorni, UV lučke za nohte pa so v bistvu mini solariji za vaše nohte," je pojasnila. Ludmil Alexandrov, eden od avtorjev študije, je dejal, da se naprave trenutno "tržijo kot varne", čeprav je v resnici malo raziskav o varnosti tovrstnih sušilnikov. Raziskovalci sicer izpostavljajo, da bi bilo treba opraviti dolgoročno epidemiološko študijo, preden bi lahko z gotovostjo trdili, da uporaba strojev vodi do povečanega tveganja za kožnega raka.

