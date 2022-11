Uzrl 'sveti gral': globokomorski psi, ki v temi zažarijo

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Črne morske pse, ki se v temi svetijo, so prvič odkrili sredi 18. stoletja, novodobni znanstveniki pa so enega izmed njih prvič uzrli šele pred slabima dvema letoma. Kljub temu ne gre za edino vrsto morskih psov, ki v temi zažari. T. i. bioluminiscentne sposobnosti ima približno deset do sedaj odkritih vrst, črni morski psi pa veljajo za največje med njimi.