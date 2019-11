V 15.000 let starih pasteh odkrili ostanke 14 mamutov

Na tem območju so izkopavanja potekala deset mesecev, v tem času pa so arheologi odkrili 824 kosti, med drugim osem lobanj, pet čeljusti in 179 reber.

Arheologi so prepričani, da jim odkritje ponuja boljše razumevanje, kako so lovci pred tisoči let sledili in ujeli mamuta. Skupina 20 do 30 lovcev naj bi posameznega mamuta 'splašila' stran od njegove skupine in ga zvabila v past z baklami. Šele ko je bila žival ujeta v pasti, so jo ubili, poleg mesa pa so za različne namene uporabili skorajda vse dele telesa. Dele reber naj bi tako uporabljali za rezanje mesa, pojedli pa so tudi vse notranje organe. Lobanje so našli obrnjene na glavo, saj naj bi lovci pojedli tudi jezik, ki bi lahko tehtal tudi do 12 kilogramov.

A čeprav so lovci mamute lovili, brez njih bi namreč težko preživeli, so jih obenem tudi spoštovali. Eno izmed najdenih okostij je bilo tako po mnenju arheologov obravnavano drugače kot ostali. Mamut je imel več ran, zaradi česar domnevajo, da so ga lovili več let. Ko pa so ga lovci končno ujeli, naj bi ga smatrali za pogumnega, zato so mu izkazali "posebno spoštovanje" in njegove kosti slovesno razporedili.