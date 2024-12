V 40 minutah prazna spletna denarnica, več sto tisoč evrov pa na računu v tujini

To je zgodba samo enega izmed slovenskih podjetij, ko je zaposleni goljufom nevede poslal podatke za vstop v spletno banko, ti pa so nato več sto tisoč evrov nakazali v tujino. Kljub človeški napaki se podjetja zdaj sprašujejo, zakaj jih banka na nakazilo ni opozorila, kljub neznanemu prejemniku in ogromnemu znesku je namreč nakazilo v tujino izvedla brez posvetovanja s komitenti. Več kot 15 takšnih primerov s skupno škodo več kot dva milijona evrov v zadnjem mesecu beleži tudi Policija, ki je uspela odkriti in zavarovati prek milijon evrov.

Eno od slovenskih podjetij je prejšnji mesec na svoj elektronski naslov prejelo sporočilo, da je treba obnoviti žeton na mobilni banki. Zaposleni je odprl prejeto povezavo, nato prejel novo e-sporočilo in sledil navodilom. "Sledil je vnos te kode in potrditev mobilne aplikacije, nakar je dobila stranka obvestilo, da je bila posodobitev uspešna, tu je bila zadeva zaključena. Stranka je menila, da je zadeva zaključena, uspešno nameščena, da je programska aplikacija posodobljena in da je to to," je povedal odvetnik oškodovanega podjetja Rok Trbovc. A namesto posodobitve aplikacije je v samo štiridesetih minutah iz bančnega računa podjetja preko plačilnega naloga, ki ga podjetje ni ustvarilo, izginilo več 100 tisoč evrov. To je samo en primer spletne prevare od petnajstih, ki jih je policija obravnavala v zadnjem mesecu, s skupno škodo več kot dva milijona evrov. Oškodovana podjetja ob tem skrbi, da ob neobičajni transakciji ena od bank ni ukrepala dovolj hitro. "Šlo je za transakcijo na nepreverjen račun na račun družbe, s katero banka ni poslovala, v tretjo državo članico, transakcija je bila pod oznako nujno, šlo je za nakazilo velikega denarnega sredstva, s katerim stranka predhodno nikoli ni odrejala tako velikih transakcij, in vse to so neki pokazatelji, ki bi morali skozi neki varnostni mehanizem banke biti upoštevani pri neki varnostni shemi o transakciji, ampak očitno je tukaj sistem zatajil," je pojasnil Trbovc.

Kljub temu da so nam iz banke OTP odgovorili, da v primeru spletnih prijav postopajo v skladu s pristojnostmi, da vsak primer obravnavajo zelo resno in ažurno, napore pa da usmerjajo tudi v izobraževanje. A zastopnik nekaterih podjetij danes pravi drugače, da je banka o nenavadnem nakazilu komitenta obvestila šele po štirih urah, torej ko je bilo nakazilo že izvedeno, ter da nadaljnje komunikacije skorajda ni bilo. "Komunikacija je potekala enostransko v smeri komitent–banka, ne pa v smeri banka–komitent, kar bi bilo za pričakovati, tako da edina komunikacija, edina informacija, ki jo je stranka dobila, je s strani Policije, medtem ko s strani banke stranka ni dobila nobene informacije," je dejal. Podjetje prav tako od banke ni izvedelo, kaj se je nadalje dogajalo z ukradenim denarjem, iz Policije pa so sporočili, da so uspešno odkrili in zavarovali preko milijon evrov denarnih sredstev v tujini. "Stranka zelo dobro sodeluje s Policijo, tudi Policija je zelo odzivna in stranka je seznanjena, da naj bi Policija uspela zadržati določena denarna sredstva," je potrdil odvetnik.

Tako kot Trbovc tudi Policija opaža, da so spletne goljufije že leta v porastu, saj da so samo v zadnjem letu obravnavali več kot 1800 primerov s skupno škodo več kot 28 milijonov evrov. Iz OTP banke pa ob tem opozarjajo, da naj stranke sumljivih sporočil ne odpirajo in ne klikajo na povezave, saj da banka dostopa do spletne banke strankam nikoli ne bo poslala preko sporočila.

Pomembno je, da stranke sumljivih elektronskih ali SMS-sporočil ne odpirajo in nikakor ne klikajo na povezave, ki so v njih. Banka strankam dostopa do spletne banke nikdar ne bo poslala po elektronski pošti ali SMS-sporočilu.