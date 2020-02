V Afganistanu gostom streže robotska natakarica, ki 'nosi hidžab'

Menedžer restavracije Mohamed Rafi Širzad je povedal, da je robotska natakarica, odkar je minuli mesec začela streči, pritegnila številne nove goste."Za številne ljudi je zanimivo videti robota v živo,"je dejal. "Včasih otroci poskočijo od veselja in presenečenja, ko vidijo, da jim hrano prinese robot,"je dodal.

Medtem ko na Japonskem in Kitajskem roboti postajajo nekaj običajnega, to ne velja za v vojni opustošeni Afganistan. Po desetletjih vojne, v kateri je bila uničena večina infrastrukture v državi, robotska natakarica ponuja nekaj razvedrila.

Robotska natakarica v višino meri 150 centimetrov

DevetletniAhmed Zaki si je zelo želel videti napravo. "Robota sem videl na televiziji in sem prosil očeta, naj me pelje v to restavracijo," je povedal.

Robotska natakarica, ki so jo poimenovali Timea, meri v višino okoli 150 centimetrov, lahko pa opravlja le osnovne naloge. Prinaša krožnike do miz, kjer jih gostje sami vzamejo s pladnja. Zna tudi nekaj osnovnih fraz v dariju, enem od dveh glavnih jezikov v Afganistanu, kot sta "hvala lepa" in "vse najboljše". Robot se zna ustaviti, ko naleti na oviro, gostje pa lahko oddajo naročilo preko zaslona na dotik.

Niso pa vsi navdušeni nad novo pridobitvijo. Nekateri namreč menijo, da v Afganistanu glede na visoko brezposelnost ne potrebujejo robotov."Zaposlijo robota, medtem ko na deset tisoče mladih obupano išče službo,"je na Facebooku komentiral eden od uporabnikov.