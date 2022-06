V antarktični 'reki' pod ledom odkrili 'skriti svet' morskega življenja

Pod obsežno ledeno polico Antarktike, v votlini, podobni katedrali, visoki več sto metrov, so znanstveniki odkrili roje majhnih bitij, podobnih kozicam. Gre za na novo odkrit podvodni ekosistem, ki je do nedavnega ostal skrivnost, zaprta z ledom.

Raziskovalci z univerz v Wellingtonu, Aucklandu in Otagu, Nacionalni inštitut za vodo in atmosfero (Niwa) ter geološke in jedrske znanosti, so raziskovali, kakšno vlogo bi lahko imel estuarij pri taljenju ledene police, ki ga povzroča podnebje. Ko pa so zavrtali skozi led in v reko, so pred njihovo kamero plavale bibe, mala bitja iz istega rodu kot jastogi, raki in pršice. "Nekaj časa smo mislili, da je nekaj narobe s kamero, a ko se je fokus izboljšal, smo opazili roj členonožcev, velikih okoli 5 milimetrov," je povedal Craig Stevens iz Niwe. "Opravili smo poskuse na drugih delih ledene police in mislili smo, da stvari obvladamo, toda tokrat so se zgodila velika presenečenja. Od veselja smo skakali, ker vse te živali plavajo okoli naše opreme, saj to pomeni, da je tam očitno pomemben ekosistem."