V Avstraliji bi mlajšim od 16 let prepovedali dostop do družbenih omrežij

Nalogo preverjanja najnižje starosti uporabnikov naj bi dodelili tehnoloških podjetjem in spletnim platformam in ne staršem. Za kršitve na strani uporabnikov niso predvidene kazni, bi pa lahko te doletele podjetja, poročajo tuje agencije.

"Želim, da se starši in družinski člani zavedajo, da jih vlada podpira pri njihovih vzgojnih prizadevanjih," je povedal premier Anthony Albanese. "Staršem in družinskim članom želim omogočiti, da bodo lahko rekli otrokom, 'žal mi je, toda tega ti ne smem dovoliti'," je pojasnil Albanese, ki vodi levosredinsko laburistično stranko.

Predlog zakonodaje ne predvideva izjem glede starostne omejitve tudi v primeru, če starši podajo dovoljenje, poroča britanski BBC.

O predlagani zakonodaji bodo v prihodnjih dneh razpravljali na vladi in jo predstavili voditeljem zveznih držav in teritorijev. Po napovedih bodo do konca meseca začeli parlamentarno obravnavo.

Predlagane spremembe je avstralski premier napovedal že septembra, ko je negativno ocenil vpliv družbenih omrežij, kot so Facebook, Instagram in TikTok, na otroke. "Družbeni mediji škodujejo našim otrokom in temu bom naredil konec," je tedaj dejal Albanese.

Meta, starševsko podjetje Facebooka in Instagrama, je že napovedala, da bo spoštovala kakršnekoli starostne omejitve, ki jih bo uvedla vlada. Je pa direktorica za varnost v podjetju Antigone Davis menila, da bi morali pred sprejemom zakonodaje natančno premisliti način njene implementacije.

Zakonodaja za tehnološka podjetja in spletne platforme predvideva enoletno prehodno obdobje pri uvedbi sprememb. Kako se bo zakonodaja izvajala v praksi, sicer še ni jasno. Kljub nekaterim kritikam, da so vladni načrti za določitev najnižje starostne meje nepremišljeni, pobudo podpira tudi avstralska opozicija.