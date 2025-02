V Avstraliji prva umetna oploditev kengurujev

Celice vzhodnih sivih kengurujev so izbrali, ker je njihova populacija v Avstraliji zelo razširjena. Njihova jajčeca in spermo so uporabili za prilagoditev tehnologije asistirane reprodukcije, ki se že uporablja pri domačih živalih in ljudeh, je pojasnil vodja raziskovalcev Andres Gambini.

Kot je dodal, ob ustreznem financiranju in napredku pričakujejo, da bodo v naslednjih desetih letih lahko ustvarili pogoje za rojstvo prvega vrečarja s pomočjo umetne oploditve.

Populacija kengurujev v Avstraliji sicer niha med 30 in 60 milijoni živali, večkrat izvajajo lov nanje, da ohranijo nadzor nad številom živali. Tasmanski vragi so redkejši, raziskovalci ocenjujejo, da jih v divjini živi med 20.000 in 50.000.

Članek o uspešni izvedbi zunajtelesne oploditve vzhodnih sivih kengurujev so objavili v mednarodni znanstveni reviji Reproductive, Fertility and Development.