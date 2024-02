V Barceloni predstavili leteči avtomobil in robotskega psa

Na letošnjem sejmu je med drugim ameriško podjetje Alef Aeronautics javnosti prvič pokazalo delujoč model, kot sami trdijo, prvega pravega letečega avtomobila na svetu. "Vozi se kot avtomobil, videti je kot avtomobil in ima navpični vzlet," je povedal predsednik in izvršni direktor podjetja Jim Dukhovny .

Sejem, ki je vrata odprl v ponedeljek in bo potekal do četrtka, je namenjen velikim mobilnim operaterjem, izdelovalcem naprav, ponudnikom tehnologij in vsem, ki jih zanimajo najnovejši tehnološki trendi, inovacije in prihodnost visokih tehnologij.

Kitajsko podjetje Tecno Mobile je na sejmu medtem predstavilo robotskega psa, ki s pomočjo umetne inteligence in zmogljivih senzorjev razume glasovne ukaze ter izvaja dejanja, kot so priklanjanje, stiskanje rok in hoja po stopnicah. Robota, imenovanega Dynamic 1, je mogoče upravljati tudi z aplikacijami za pametne telefone, njegov cilj pa je zagotoviti "veselje lastništva hišnih ljubljenčkov" brez izzivov, ki jih to prinese.

"Umetna inteligenca v kombinaciji s prosojnimi zasloni bo odprla nove načine za delo s podatki in aplikacijami ter ponudila priložnosti za razvoj novih funkcij in oblik naprav," je podjetje zapisalo v sporočilu za javnost.

Nizozemsko zagonsko podjetje Whispp je udeležencem sejma predstavilo aplikacijo za klicanje, ki s pomočjo umetne inteligence v realnem času zakrije motnje govora zaradi bolezni, kot so rak grla, kap ali celo jecljanje. Za razliko od drugih rešitev za osebe z motnjami glasu, ki pretvarjajo govor v besedilo, Whisppova aplikacija uporabniku omogoča, da se prek telefona ali računalnika pogovarja s komer koli in pri tem uporablja svoj naravni glas.

Proizvajalci pametnih telefonov so na MWC predstavili tudi napredek na področju baterij. Zaradi vse večje priljubljenosti energijsko bolj potratnih mobilnih aplikacij, kot so video igre in družbena omrežja, se krepi povpraševanje po visokozmogljivih baterijah.

Večina pametnih telefonov trenutno uporablja litij-ionske baterije, ki jih sestavljajo redki materiali, kot so litij, kobalt in mangan, katerih cene so močno narasle in ki sčasoma začnejo propadati. Da bi se izognili tem težavam, proizvajalci preučujejo alternativne rešitve z uporabo litijevega žvepla ali grafena, ki lahko trajajo dlje in so odvisne od manj redkih elementov.

Kitajski proizvajalec pametnih naprav Honor je za svoj novi pametni telefon Magic 6, ki pri delovanju uporablja umetno inteligenco, razvil novo visokozmogljivo baterijsko tehnologijo, ki uporablja silicij-ogljik. Po trditvah podjetja se lahko to baterijo v celoti napolni v manj kot 40 minutah. Funkcije umetne inteligence porabijo več energije, zato "seveda potrebujemo zmogljivo baterijo", je ob predstavitvi telefona v Barceloni dejal izvršni direktor podjetja Honor George Džao.

Po napovedih organizatorjev se bo letos na sejmu predstavilo več kot 2400 razstavljavcev, pri čemer bo 35 držav imelo nacionalne paviljone, pričakujejo pa okoli 90.000 obiskovalcev. Na letošnjem sejmu sodeluje tudi pet slovenskih podjetij, saj je javna agencija Spirit Slovenija letos prvič organizirala skupinsko predstavitev slovenskih podjetij na MWC.