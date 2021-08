V bližini Reke padel meteorit: Ne iščemo ga, ker je prenevarno

"Ognjeno kroglo so posnele kamere Hrvaške meteorske zveze iz Buzeta, Huma, Pulja, Roča in Tićana, pa tudi kamere globalne meteorske mreže iz Italije (Fara d'Iscono) in Slovenije (Šalovci) ter celo iz Prage, z razdalje 530 kilometrov. V času največjega sijaja je bila ognjena krogla nad Reko in je sijala kot polna luna," so zapisali na spletni strani Hrvaške astronomske zveze (HAZ).

Ognjena krogla je svoj polet začela 14. avgusta nekaj po 4. uri na višini 92,7 kilometra. V Zemljino atmosfero je prihitela s hitrostjo približno 13 kilometrov na sekundo. V zgolj osmih sekundah je polet končala na višini 23,2 kilometra. Po izračunih HAZ je približno 150 gramov meteorita padlo na neprehodno in nevarno gorsko območje jugovzhodno od Reke, zato ostankov meteorita predstavniki HAZ ne bodo iskali, so pojasnili.

"Ne moremo oceniti, koliko bi bilo to vredno na trgu, ker ne vemo, iz katerega materiala je. Da bi to izvedeli, bi ga morali najti," navaja izjavo generalnega sekretarja HAS Doriana Božičevića hrvaški portal 24sata. Najcenejši meteorji so običajno vredni nekaj centov na gram, najdragocenejši pa so kosi z Marsa, ki so najredkejši, še piše portal.

Ognjena krogla ni bila del roja Perzeidov

Meteorit je sicer padel dan po noči, ko je bilo na nebu največ Perzeidov. Na zahodni obali severnoameriške celine so opazovali roj, ki je daleč presegel običajni vrhunec 60 meteorjev na uro. Na nebu je bilo namreč kar več kot 150 meteorjev na uro. A na HAS so pojasnili, da je bil meteorit, ki je padel nad Reko, osamljen meteor, ne pa del roja Perzeidov.