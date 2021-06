V bližini središča Rimske ceste odkrili orjaško utripajočo zvezdo

Astronomi so odkrili velikansko utripajočo zvezdo, ki je 100-krat večja od sonca, od nas pa je oddaljena 25.000 svetlobnih let stran. Skriva se v bližini osrčja Rimske ceste in med svojim utripanjem zatemni za kar 97 odstotkov, nato pa začne počasi znova močneje žareti.

Opazovanja s teleskopom so pokazala, da se je v nekaj sto dneh ogromna zvezda, ki leži več kot 25.000 svetlobnih let stran, zatemnila za 97 odstotkov in se nato počasi vrnila v svojo nekdanjo svetlost. Nepričakovano in dramatično zatemnitev je verjetno povzročil planet v orbiti ali spremljevalna zvezda, obkrožena z diskom neprozornega prahu, ki je blokiral svetlobo, ki bi sicer prišla do Zemlje, poroča The Guardian. "Zdelo se je, kot da je prišlo od nikoder," je ob nenadni zatemnitvi zvezde dejal dr. Leigh Smith z Inštituta za astronomijo Univerze Cambridge. V začetku leta 2012 je začela bledeti, do aprila istega leta pa je skoraj izginila. Nato pa si je v naslednjih 100 dneh zopet opomogla. Astronomi so skrivnostno zatemnjeno zvezdo opazili med podatki, ki jih je zbral teleskop Vista, ki ga je upravljal Evropski južni observatorij v Čilu. Instrument že skoraj desetletje opazuje milijardo zvezd v iskanju primerov, ki so se v infrardečem področju elektromagnetnega spektra spreminjali po svetlosti.

Ko znanstveniki najdejo spremenljive zvezde, ki ne sedijo znotraj uveljavljenih kategorij, jih imenujejo "WIT" ("what is this" oz. "kaj je to" predmeti). Njihovo zadnje odkritje nosi ime VVV-WIT-08. Ker je bila ogromna zvezda v tako gostih predelih galaksije, so se raziskovalci spraševali, ali je morda pred njo slučajno zašel neznani temni predmet. A simulacije so nakazovale, da je to zelo malo verjetno. Veliko bolj verjetno je bilo, da je bil pogled teleskopa na VVV-WIT-08 zamegljen, ko se je med objektiv in zvezdo premaknil prašni disk okoli planeta ali druge zvezde v orbiti. Izračuni astronomov, objavljeni v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, nakazujejo, da je bil disk nagnjen tako, da je z Zemlje videti kot elipsa, ter da mora biti velikanski, s polmerom najmanj četrtine oddaljenosti od Zemlje do Sonca.

icon-expand Utripajoča zvezda Epsilon Aurigae FOTO: NASA

To pa ni prva utripajoča zvezda, ki so jo odkrili astronomi. Ogromen prašni disk povzroči, da se svetloba velike zvezde Epsilon Aurigae vsakih 27 let zmanjša za približno 50 odstotkov. Druga zvezda, znana kot TYC 2505-672-1, je del binarnega sistema, disk okoli njene spremljevalne zvezde pa jo zatemni vsakih 69 let. Ni jasno, kdaj se bo nova utripajoča zvezda spet zatemnila, vendar astronomi verjamejo, da se bo to zgodilo v naslednjih 20 do 200 letih. Ob njej so opazili še dve utripajoči zvezdi, vendar imajo raziskovalci o njiju manj podrobnosti. Novo odkritje bo astronomom pomagalo razumeti ta "novi razred" zvezd, ki utripajo. "Ko začneš ustvarjati zbirke več teh stvari, si lahko njihove lastnosti ogledaš v celoti in začneš odkrivati skrivnosti, od kod prihajajo ti diski," je dejal Smith. "Omogoča nam, da se naučimo, kako se ti sistemi razvijajo in kaj počnejo na koncu svojega življenja."