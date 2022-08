V Braziliji uspešno ločili siamska dvojčka z zaraščenimi možgani

Triletna dečka sta prestala sedem operacij, pri katerih je sodelovalo okoli 100 zdravstvenih delavcev. Kirurgi so, preden so začeli s pravimi posegi, različne tehnike več mesecev preizkušali s pomočjo virtualne resničnosti, poroča Sky News .

Bernardo in Arthur Lima sta več operacij prestala v Riu de Janeiru pod vodstvom britanskega pediatričnega kirurga Noora ul Owasea Jeelanija iz londonske bolnišnice Great Ormond Street. Jeelani je operacijo vodil skupaj z dr. Gabrielom Mufarrejem , vodjo pediatrične kirurgije na inštitutu Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer.

Jeelani je operacijo opisal kot "izjemen dosežek" zdravnikov in poudaril, da se dobrodelna organizacija Gemini Untwined pri svojem delu zanaša na javne donacije. "Uspešna ločitev Bernarda in Arthurja je izjemen dosežek ekipe v Riu in fantastičen primer, zakaj je delo organizacije Gemini Untwined tako dragoceno," je dejal.

Poudaril je, da z operacijo nove prihodnosti niso zagotovili le dečkoma in njuni družini, pač pa so tudi lokalno ekipo opremili z novim znanjem in samozavestjo, da se lahko v prihodnosti znova uspešno loti tako zapletenega dela. "S skupinskim delom in izmenjavo znanja na svetovni ravni lahko upamo, da bomo stanje izboljšali za vse otroke in družine, ki se znajdejo v tako težkem položaju," je dejal.

'Operacija jima bo spremenila življenje'

Zdravnik Mufarrej je dejal, da je bolnišnica, kjer je zaposlen, za dečka skrbela dve leti in pol, operacija pa jima bo "spremenila življenje". Povedal je tudi, da je družina, odkar je iz regije Roraima prišla v Rio, postala tudi del družine v bolnišnici. "Veseli nas, da je operacija potekala tako dobro in da bo dečkoma in njuni družini spremenila življenje."