V delcih prahu asteroida odkrili vodo

Do ugotovitve o prisotnosti vode so znanstveniki prišli na podlagi analize 5,4 grama kamnin in prahu, ki jih je z asteroida Ryugu nabrala japonska vesoljska sonda Hayabusa-2.

Gre za "karbonizirano vodo, ki vsebuje sol in organske snovi", je pred današnjo objavo raziskave v reviji Science novinarjem pojasnil vodja mednarodne ekipe znanstvenikov Tomoki Nakamura z univerze v japonskem Tohoku. Dodal je, da ima kapljica velik pomen.