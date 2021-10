Bo dele ZDA in Evrope razsvetlila posebna predstava na nebu?

Kot poroča CNN, se lahko v nekaterih delih sveta, tudi v Evropi, veselijo prav posebne predstave na nebu. Napovedi namreč kažejo, da bi lahko bil severni sij viden v nekaterih delih ZDA od Portlanda do New Yorka. Opazovali bi ga lahko tudi v Nevadi, v Oklahomi in Severni Karolini. Kot še poroča CNN, bi lahko bil polarni sij danes in jutri, če bo dopuščalo vreme, viden na Norveškem, Švedskem in Finskem ter celo na jugu do Škotske in celo v Rusiji. Možno je, da bi bil viden celo vse do Dublina na Irskem in Hamburga v Nemčiji.