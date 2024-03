V dobrih 30 letih gladina morja višja za 10 centimetrov. Kaj je razlog?

Znanost in tehnologija

Gladina morja se je na globalni ravni od leta 1993 dvignila za dobrih 10 centimetrov, stopnja naraščanja pa se je od takrat več kot podvojila, ugotavlja analiza Nase. Od leta 2022 do 2023 se je dvignila za približno 0,76 centimetra. In kdo sta največja krivca za dvig morske gladine v lanskem letu? El Niño in globalno segrevanje, pravi vesoljska agencija.